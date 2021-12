USA: Omikron-Welle bereitet glücklosem Biden Kopfzerbrechen

Amerika Ein angeschlagener Präsident versucht, zu retten, was zu retten ist – Kann Biden das Steuer noch herumreissen? Kurz vor Weihnachten will der US-Präsident Joe Biden der Bevölkerung Mut zusprechen. Wer dreifach geimpft sei, müsse sich um Omikron nicht allzu grosse Sorgen machen, lautet die Botschaft des Weissen Hauses. Mit einer Rede will Biden auch von seinem Scheitern als Reformer ablenken. Renzo Ruf, Washington 20.12.2021, 19.20 Uhr

Der amerikanische Präsident Joe Biden kämpft gegen tiefe Umfragewerte und politische Opposition gegen seine Reformideen. Carolyn Kaster / AP

Ist das die letzte Chance eines politisch angeschlagenen Präsidenten? Am Dienstag will Joe Biden eine Rede zur Nation halten, notabene nicht zur besten Sendezeit, sondern am frühen Nachmittag. Thema dieser Ansprache: Die Covid-Pandemie, die aufgrund der Omikron-Welle auch in Amerika das Leben der Bevölkerung durcheinanderwirbelt. So machen sich viele Amerikanerinnen und Amerikaner sorgen, ob es angebracht ist, die Weihnachtsfeiertage mit Angehörigen zu verbringen.

Biden wird, so jedenfalls ist es in Washington zu hören, eine Kurskorrektur in der Kommunikationsstrategie des Weissen Hauses ankündigen. Die neue Covid-Botschaft des Präsidenten lautet, in aller Kürze: Wer sich drei Mal pieksen lässt, muss vor der neuen Mutation keine Angst haben. «Wir setzen uns dafür ein, dass Omikron die Arbeitswelt und die Schulen für die Geimpften nicht stören wird», hatte der Covid-Sonderbeauftragte Jeff Zients vorige Woche gesagt. Auf die ungeimpften Amerikaner hingegen warte «ein Winter mit schweren Erkrankungen und Todesfällen».

Mit dieser Botschaft will Biden das Problem lösen, mit dem seine Regierung seit Amtsantritt kämpft: Der Präsident hatte versprochen, die Pandemie in Griff zu bekommen. Aber nach wie vor hält Covid die grösste Volkswirtschaft fest im Würgegriff. So sind seit Beginn der Pandemie mehr als 800'000 Menschen gestorben. Und täglich steigt die Zahl der Todesopfer um mehr als 1'000 Amerikanerinnen und Amerikaner. Die versprochene Rückkehr zur Normalität aber ist nur möglich, wenn im Alltag der grössten Volkswirtschaft wieder eine gewisse Normalität einkehrt.

Ambitioniertes Reformprogramm ist abgestürzt

Hinzu kommt, dass es für Biden auch sonst überhaupt nicht rund läuft. Aussenpolitisch droht der Konflikt mit Russland. Und in der Innenpolitik ist sein Vorzeigeprojekt «Build Back Better» abgestürzt, das Investitionen von mehr als 2000 Milliarden Dollar in Sozialprogramme, den Umweltschutz und die Wirtschaftspolitik vorsah. Am Wochenende gab der demokratische Senator Joe Manchin bekannt, er könne das Paket in seiner jetzigen Form nicht unterstützen. Aufgrund der knappen Mehrheitsverhältnisse im Senat – die Demokraten stellen in der kleinen Parlamentskammer 50 der 100 Sitze – aber ist Biden auf Manchin angewiesen. Ohne den anderen Joe, wie der Senator in Washington auch genannt wird, blieben die Ideen des Präsidenten bloss Ideen.

Manchin wiederum zeigte sich am Montag verärgert über eine scharf formulierte Stellungnahme des Weissen Hauses, in der er des Wortbruchs beschuldigt worden war. Der Senator warf den Beratern des Präsidenten vor, ihn gehorsam machen zu wollen. Trotzig gab er zurück: «Ich stamme aus West Virginia», und wer die Bevölkerung des kleinen Bundesstaates kenne, der wisse, dass solche Druckversuche nicht funktionierten.

Biden kann sich den Streit mit Manchin auch aus Zeitgründen nicht leisten. 2022 ist ein Wahljahr in Amerika, zur Wahl stehen sämtliche 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses und 34 Senatssitze. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit zurückgewinnen werden. Dem 46. Präsidenten läuft damit die Zeit davon.