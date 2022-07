Elon Musk will Twitter-Übernahme platzen lassen

Amerika Elon Musk lässt Hochzeit mit Twitter platzen – und verärgert damit auch seine neuen, rechten Anhänger Der Tesla-Chef will den Internet-Kurznachrichtendienst Twitter nun plötzlich nicht mehr kaufen. Nun droht ein langes Gerichtsverfahren, in dem Elon Musk die schlechteren Karten besitzt. Renzo Ruf, Washington 09.07.2022, 04.15 Uhr

Kein Interesse mehr: Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter nicht mehr kaufen. Evan Agostini / AP / keystone-sda.ch

Das kann sich wohl nur der reichste Mensch der Welt leisten: Am Freitag hat Elon Musk, 51 Jahre alt, das Ende der geplanten Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter angekündigt. In einer Eingabe an die Börsenaufsicht SEC behauptete Musks Anwalt, dass der Internet-Dienst das im April 2022 abgeschlossene Abkommen gleich in mehreren Punkten gebrochen habe. So soll Twitter falsche und irreführende Angaben über die Zahl der Fake-Accounts gemacht und Informationen unter Verschluss gehalten haben.

Der Deal im Gesamtwert von 44 Milliarden Dollar, der von Musk bereits im Mai «temporär» auf Eis gelegt worden war, ist deshalb aus Sicht des gebürtigen Südafrikaners null und nichtig. Twitter allerdings teilt diese Meinung nicht. Verwaltungsratspräsident Bret Taylor kündigte am Freitag an, dass sein Unternehmen den Deal auf dem Gerichtsweg durchsetzen werden – zum vereinbarten Preis von 54.20 Dollar pro Aktie.

Die Erfolgschancen von Twitter stehen nicht schlecht, wenigstens auf den ersten Blick. Denn Musk verzichtete bei Vertragsunterzeichnung im Frühjahr ausdrücklich auf eine «due diligence» des Unternehmens; der Mega-User schien derart begeistert von Twitter zu sein, dass er freiwillig auf einen genauen Blick hinter die Kulissen verzichtete.

So wollte Musk eben nicht genauer wissen, wie viele der angeblich 215 Millionen regelmässigen Twitter-Nutzer echt sind. Auch willigte er in die Bezahlung einer Gebühr von 1 Milliarde Dollar ein, sollte er den Deal platzen. Im Kleingedruckten ist aber nachzulesen, dass Musk gute Gründe aufführen muss, um sich auf diese Klausel berufen zu können.

Twitter-Aktie hat massiv an Wert verloren

Gut möglich, dass Musk kalte Füsse bekam, weil er für seine (anfänglich feindliche) Übernahme von Twitter zu viel Geld aufwenden musste. Der Kurs der Aktie betrug mehr als 45 Dollar, als sein Angebot publik wurde. Am Freitag stürzte das Wertpapier, im nachbörslichen Handel, auf 35 Dollar ab. Auch litt in den letzten Wochen, in einem ruppigen Börsen-Umfeld, der Aktienkurs seiner Vorzeigefirma Tesla. Das Twitter-Abenteuer von Musk kostete deshalb Milliarden von Dollars.

Musk wollte aus Twitter einen Gegenpol zu Facebook schaffen: Ein virtueller Marktplatz der Ideen, auf dem (fast alles) gesagt werden darf und rechtes Gedankengut nicht mehr zensuriert werde. Idealerweise hätte deshalb auch der abgewählte Präsident Donald Trump, der während seiner Amtszeit häufig via Twitter regierte, wieder auf den Kurznachrichtendienst zurückkehren sollen.

Umso enttäuschter reagierten deshalb am Freitag die konservativen Fans des quirligen Unternehmers, der sich in den vergangenen Monaten als Neo-Republikaner geoutet hatte, über die Kehrtwende von Musk. Der Fernsehmoderator Greg Kelly – der auf dem rechten Nachrichtensender Newsmax jeden Abend das Weltgeschehen aus seiner Sicht kommentiert – rief umgehend zu einem Boykott von Tesla auf. Und Trump nutzte das Ende von Twitter, um einen Werbespruch für sein Konkurrenzprodukt «Truth Social» anzubringen.