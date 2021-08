Trump, Biden und Corona: 5 Bücher über das verrückte Jahr 2020

Lesetipps Diese 5 Bücher zeigen, wie knapp Amerika unter Donald Trump an der Katastrophe vorbeigeschlittert ist Es war alles viel schlimmer als gedacht: Fünf neue Bücher über Präsident Donald Trump, den Wahlkampf 2020 und die Pandemie ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen. Wir haben sie für Sie zusammengefasst. Renzo Ruf, Washington 03.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Da dachte er noch, er könne die Präsidentenwahl legitim gewinnen: Der letzte Auftritt Donald Trumps vor dem Wahltag am 3. November 2020. Branden Camp / EPA

Der von Donald Trump verursachte Medienboom ist zu Ende. Seitdem er das Weisse Haus geräumt hat, ist in Amerika das Interesse an «Breaking News» über den Politbetrieb in Washington merklich zurückgegangen. Allein die Tageszeitung «New York Times» verzeichnete von Juni 2020 bis Juni 2021 bei den Klickzahlen ein Minus von fast 34 Prozent.

Verschont vom Ende des «Trump Bump» blieb bisher eigentlich nur die Buchindustrie. Amerikanische Verlage profitieren davon, dass nun, sechs Monate nach dem Ende der Amtszeit Trumps, eine ganze Reihe von Büchern über das finale Jahr des 45. Präsidenten erscheinen – bevor dann im Herbst das neuste Werk des Enthüllungsjournalisten Bob Woodward und nächstes Jahr das mit Spannung erwartete Buch der «Times»-Reporterin Maggie Haberman publiziert werden.

Wer nicht so lange warten will: Hier eine Liste mit fünf aktuellen Lesetipps für laue Sommerabende.

Der Journalist des «Wall Street Journal» war von Anfang an mit dabei: Über 1100 Artikel hat Michael Bender gemäss eigener Zählung über den Wahlkampf und die Präsidentschaft von Donald Trump verfasst. Das macht ihm zu einem gewieften Chronisten.

Ein Buch über die Schlussphase des Präsidentschaftswahlkampfes 2020: «Frankly, we did win this election» von Michael C. Bender.

Kernthese: Bender legt seinen Fokus auf den alltäglichen Wahnsinn im Weissen Haus. Er beschreibt, wie während des Krisenjahrs 2020 eine immer kleinere Schar von Beratern vergeblich versuchte, die Präsidentschaft Trumps zu retten. Und wie spätestens nach der Wahlniederlage des Präsidenten, die er nicht eingestehen wollte, «die Irren die Anstalt» übernahmen, wie es Aussenminister Mike Pompeo formulierte.

Pikante Enthüllung: Trump soll über den deutschen Diktator Adolf Hitler gesagt haben, er «hat auch viel Gutes getan» und zwar ausgerechnet vor einem Besuch der Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs. Der Präsident bestreitet allerdings, diese Aussage getätigt zu haben.

Das mittlerweile dritte Buch des begnadeten Schwadroneurs Michael Wolff über Donald Trump ist am 27. Juli auch auf Deutsch erschienen. Es behandelt die letzten Tage der Trump-Präsidentschaft, vom Wahlabend bis zum Rücktritt. Und obwohl Trump den Autor nach seinem ersten Buch «Feuer und Zorn» (2018) zum Teufel wünschte, gewährte er ihm ein Interview.

Ein Buch über Donald Trump, der sich weigerte, seine Niederlage bei der Präsidentenwahl anzuerkennen: «77 Tage» von Michael Wolff.

Kernthese: Trump ist nicht berechnend, sondern durchgeknallt und der heute 75-Jährige hat den Bezug zur Realität komplett verloren. Als Präsident war Trump eigentlich nur daran interessiert, sich ständig ins beste Licht zu rücken – nötigenfalls, in dem er ständig Unwahrheiten wiederholte. Dies schadete ihm nicht, weil der Washingtoner Politbetrieb auf einen Scharlatan wie Trump nicht vorbereitet war.

Pikante Enthüllung: Wolff behauptet, der Medienbaron Rupert Murdoch höchstpersönlich sei am Wahlabend dafür verantwortlich gewesen, dass «Fox News Channel» Joe Biden zum Sieger im Bundesstaat Arizona ausgerufen habe – der ultimative Dolchstoss eines alten Verbündeten des Präsidenten. Involvierte Kreise bestreiten diese Darstellung aber entschieden. Wolff gibt sich ungerührt. Er ist sich gewöhnt, als Fabulist bezeichnet zu werden.

Weil ihr erstes Buch über Donald Trump, «Trump gegen die Demokratie» (2020), ein Erfolg war, machten die beiden preisgekrönten Journalisten der «Washington Post» einfach weiter. In Buch Nummer zwei, das soeben in Amerika publiziert wurde, beschreiben Carol Leonnig und Philip Rucker auf mehr als 570 Seiten das letzte Amtsjahr von Präsident Donald Trump in all seinen Ausschweifungen.

Ein Buch über das letzte Amtsjahr von Präsident Donald Trump: «I alone can fix it» von Carol Leonnig und Philip Rucker

Kernthese: Im vorigen Herbst stand die amerikanische Demokratie kurz vor dem Kollaps. Und es ist eigentlich nur dem beherzten Eingreifen seines ranghöchsten militärischen Beraters, Generalstabschef Mark Milley, zu verdanken, dass Trumps Versuch scheiterte, sich nötigenfalls mit Gewalt an der Macht zu halten. Milley wehrte sich erfolgreich gegen eine Vereinnahmung der US-Streitkräfte durch den Präsidenten und warnte stattdessen intern vor einer Wiederkehr Adolf Hitlers. Im Vorfeld des Sturm auf das Capitol in Washington sagte der Viersternegeneral: «Das ist ein Reichstagsmoment», als wolle Trump gewalttätige Proteste dazu nutzen, den Notstand über das Land zu verhängen – so wie Hitler im Jahr 1933 den Reichstagsbrand dazu genutzt hatte, um die deutsche Verfassung auf Eis zu legen.

Pikante Enthüllung: Trump gewährte auch Leonnig und Rucker ein Interview, das angeblich zweieinhalb Stunden dauerte. In diesem Gespräch zog er nicht nur über Parteifreunde wie Mitch McConnell («Er ist eine dumme Person») her, sondern weigerte sich auch, über gemachte Fehler zu räsonieren. So sagte der Ex-Präsident, die Demonstrantinnen und Demonstranten, die im Sommer 2020 landesweit gegen Polizeigewalt und Rassismus protestierten, seien von den Ordnungskräften viel zu sanft angepackt worden. Könnte er die Zeit zurückdrehen, «dann würde ich umgehend die Streitkräfte mobilisieren», sagte Trump.

Der 73-jährige Journalist Lawrence Wright ist einer der begabtesten zeitgenössischen Autoren in Amerika. Sein Buch über die Vorgeschichte der Terrorattacken am 11. September 2001 (auf Deutsch: «Der Tod wird euch finden») wurde vielfach preisgekrönt. Im neusten Buch beschreibt er, wie überfordert Amerikas Bürokratie mit der Pandemie war — und wie führungslos das Land durch die Krise steuerte.

Ein Buch über die Verwüstung, die die Pandemie in Amerika anrichtete: «The plague year» von Lawrence Wright.

Kernthese: Wright richtet seinen Fokus auf die Personen im Zentrum der Geschichte, auf Figuren wie Matt Pottinger, dem stellvertretenden Sicherheitsberater von Präsident Trump, der im Januar 2020 vor den Gefahren einer neuen Pandemie warnte — dessen Warnungen aber im Weissen Haus nicht ernst genug genommen wurden. Oder er schreibt über Dr. Ebony Hilton, die als Anästhesiologin in einem Spital in Charlottesville (Virginia) arbeitete und mit eigenen Augen sah, wie schnell das Gesundheitssystem der grössten Volkswirtschaft im vorigen Jahr an den Anschlag kam.

Pikante Enthüllung: In aller Ausführlichkeit beschreibt Wright, wie schwer sich das Weisse Haus unter Präsident Trump damit tat, in den turbulenten ersten Monaten der Pandemie eine klare Kommunikationsstrategie auszuarbeiten. Er nennt Trump einen «Saboteur», weil er sich lustig über Atemschutzmasken machte, obwohl diese doch Zehntausende von Menschen von einer Erkrankung durch Covid-19 hätten schützen können. Und er wirft der Gesundheitsbehörde CDC vor, bei der Entwicklung eines Coronatests total versagt zu haben.

Es gibt in Washington nur wenige Journalisten, die über bessere Kontakte zu demokratischen Politikerinnen und Politiker verfügen als der 41-jährige Edward-Isaac Dovere. Das Buch des Journalisten, der für «The Atlantic» schreibt, beschreibt den Wahlkampf 2020 aus der Sicht der Trump-Gegner.

Ein Buch über den Wahlkampf 2020 aus Sicht der Demokraten: «Battle for the Soul» von Edward-Isaac Dovere.

Kernthese: Joe Biden gewann die Präsidentschaftswahl gegen den Amtsinhaber, weil er willig war, Fehler seines Vorgängers und einstigen Chefs Barack Obama zu korrigieren. «Teile unserer Partei sind ein bisschen elitär geworden», zitiert Dovere den 46. amerikanischen Präsidenten. Der Autor sagt aber auch, dass es nicht bloss diese Kurskorrektur war, die letztlich zum Sieg Bidens in den Vorwahlen der Demokraten und im Duell gegen Trump führte. Vielmehr habe Biden schlicht Glück gehabt, dass er sich über die Runden retten konnte und dass seinem Wahlkampfstab nicht das Geld ausgegangen sei.

Pikante Enthüllung: Obama und Biden mögen sich freundschaftlich verbunden sein, aber der Ex-Präsident war alles andere als begeistert über den Wahlkampf seines ehemaligen Vizes. «Ich bin angerostet. Gott weiss, wie rostig Joe ist», sagte Obama im Frühjahr 2019. Die harscheste Kritik aber sparte der Ex-Präsident für seinen Nachfolger auf. Dovere zitiert Obama mit den Worten: Trump «ist ein Wahnsinniger», und er hätte sich nie vorstellen können, dass dereinst ein «rassistisches, sexistisches Schwein» im Weissen Haus wohnen würde.