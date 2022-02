USA: Riss sich Trump Geheimdokumente unter den Nagel?

Amerika Ist Donald Trump in Schwierigkeiten, weil er sich nach seiner Abwahl geheime Dokumente unter den Nagel riss? Der ehemalige Präsident Donald Trump soll sich im Umgang mit Regierungsdokumenten um Vorschriften und Gesetze foutiert haben. Dies berichten amerikanische Medien übereinstimmend. Droht dem Republikaner nun ein Verfahren? Renzo Ruf, Washington 11.02.2022, 06.55 Uhr

Der damalige Präsident Donald Trump während eines Gesprächs mit dem Journalisten Bob Woodward (zweiter von rechts) im Oval Office des Weissen Hauses. Auf seinem Tisch befindet sich ein überdimensioniertes Foto von Trump und dem nordkoreanischen Diktator. White House Photo

Mit immer neuen Details wird in Washington die Debatte über die Frage angeheizt, ob der abgewählte Präsident Donald Trump grob fahrlässig mit amtlichen Dokumenten umgegangen ist. So berichtete am Donnerstag die «New York Times»-Reporterin Maggie Haberman, der Republikaner habe regelmässig die Toiletten im privaten Teil des Weissen Hauses verstopft – weil er versucht habe, Notizen oder Aktenstücke im WC herunterzuspülen. (Trump dementierte diese Anekdote umgehend.)

Dann meldete die «Washington Post», dass sich unter den Dokumenten, die Trump bei seinem Auszug aus dem Weissen Haus im Januar 2021 mitgenommen habe – die Rede ist von 15 Kisten mit Aktenstücken, Briefen, Fotos und Andenken – auch einige als geheim eingestufte Stücke befunden haben sollen. Diese Dokumente seien ganz klar mit «top secret» oder mit einem anderem Geheimhaltungsbegriff markiert gewesen. Sie enthielten damit Staatsgeheimnisse und eigentlich dürfen nur Menschen, die über eine entsprechende Sonderbewilligung («security clearance») verfügen, solche Aktenstücke zu Gesicht bekommen.

Trump weist Vorwürfe zurück

Nun ist die Klassifizierung von Geheimdokumenten keine exakte Wissenschaft; und in den amerikanischen Amtsstuben werden viel zu viele Aktenstücke mit dem Stempel «Top Secret» versehen. Auch verlieren ehemalige Präsidenten ihre «security clearance» nicht, selbst wenn sie abgewählt wurden.

Dies ändert aber nichts am Umstand, dass Trump sich bei der Aufbewahrung und Archivierung von amtlichen Dokumenten an gesetzliche Bestimmungen halten muss. Und die sehen seit den frühen Achtzigerjahren vor, dass buchstäblich jedes Stück Papier und jedes Ton- und Filmdokument, das im Zuge der administrativen Arbeit im Weissen Haus entsteht, nach Ende der Amtszeit dem Bundesarchiv (National Archives) übergeben werden muss. Dokumente, die als geheim eingestuft wurden, sollten zudem separat aufbewahrt werden, damit sie nicht in unbefugte Hände geraten können.

Um diese Bestimmungen foutierte sich der 45. US-Präsident allem Anschein nach. So zerriss er Memoranden, und warf die Papierfetzen anschliessend in den Abfallkübel. (Einige geistesgegenwärtige Angestellten im Weissen Haus fischten diese Fragmente allerdings wieder auf dem Papierkorb und übergaben sie den Archivaren.) Auch steckte er sich Andenken an seine turbulente Amtszeit ein: Seine Korrespondenz mit dem nordkoreanischen Diktator beispielsweise, die Trump einst als «Liebesbriefe» bezeichnet hatte.

Nun behauptet der Präsident, er sei berechtigt gewesen, diese Aktenstücke in seine Residenz in Palm Beach (Florida) zu transportieren. Über eine Sprecherin liess er ausrichten, dass er stets vorgehabt hatte, die 15 Kisten dem Bundesarchiv zu übergeben – das die Dokumente aufbewahren solle, bis sie in seiner Präsidentenbibliothek ausgestellt werden könnten. Die Übergabe der Papiere an die Archivare jedenfalls sei «problemlos», «konfliktfrei» und «auf einer sehr freundlichen Basis» erfolgt, was auch immer dies heissen mag.

Experten allerdings sind anderer Meinung. Das Verhalten von Trump sei doch sehr ungewöhnlich, heisst es in der Historikerzunft. Dieser Meinung scheinen auch die Verantwortlichen des Bundesarchives zu sein. Jedenfalls berichtete die «Washington Post», dass die Archiv-Leitung das nationale Justizministerium über Ungereimtheiten informiert habe.

Wird das Justizministerium gegen den Ex-Präsidenten ermitteln?

Nun scheint es höchst unwahrscheinlich, dass Justizminister Merrick Garland just in dieser Angelegenheit dem ehemaligen Präsidenten einen Strick drehen wird – schliesslich sieht sich Garland mit viel wichtigeren Fragen über die Zukunft Trumps konfrontiert. So muss der Justizminister entscheiden, ob sich der Präsident persönlich für den Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 zur Verantwortung gezogen werden kann.

Aber die Affäre ist für die Hauptstadtmedien und die politischen Gegner des ehemaligen Präsidenten dennoch ein gefundenes Fressen. Denn schliesslich war es Trump, der im Wahlkampf 2016 den leichtsinnigen Umgang der Demokratin Hillary Clinton mit Geheimdokumenten an den Pranger stellten. Immer und immer wieder sprach er damals über die E-Mails der ehemaligen Aussenministerin, die diese auf einem privaten Server gespeichert hatte.

Und was denkt die ehemalige Präsidentschaftskandidatin der Demokraten darüber, dass ihr einstiger Peiniger nicht wirklich mit leuchtendem Beispiel voranging? Sie publizierte diese Tage eine Bild einer Kaffeetasse mit dem Aufdruck «But her Emails» – der Schlachtruf der Republikaner im Wahlkampf 2016, mit dem die Trump-Anhänger sämtliche Kritik an ihrem Kandidaten zurückwiesen. Dazu schrieb Clinton: «Nehmt einen Schluck von eurer neuen Tasse während ihr die Nachrichten lest...»