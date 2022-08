Trump bunkerte in seinem Anwesen streng geheime Dokumente

Amerika Jetzt ist bekannt: Trump bunkerte in seinem Anwesen Dokumente der höchsten Geheimhaltungsstufe Eine am Freitag veröffentlichte Inventar-Liste gibt Auskunft über die Dokumente, die während einer FBI-Razzia im Anwesen von Donald Trump sichergestellt wurden. Einige dieser Papiere sind streng geheim. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 12.08.2022, 20.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der damalige Präsident Donald Trump begrüsst im April 2018 seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron mit einem Küsschen. Unter den Dokumenten, die Trump nach Ende seiner Amtszeit aus dem Weissen Haus mitnahm, befand sich auch eines mit «Informationen» über Macron. Carolyn Kaster / AP

Donald Trump hat in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida) widerrechtlich Dokumente gebunkert, die Amerikas Sicherheit gefährden könnten. In den rund 20 Kisten mit Material, das die FBI-Agenten am Montag während einer Razzia sichergestellt hatten, befanden sich auch «verschiedene» Dokumente mit der höchsten Geheimhaltungsstufe. Normalerweise dürfen solche Papiere streng überwachte Regierungsgebäude nicht verlassen – weil sie zum Beispiel Informationen über Nuklearwaffen enthalten könnten.

Dies berichteten am Freitag das «Wall Street Journal» und die rechtsgerichtete Online-Publikation «Breitbart». Trump hatte vorab auf seinem Internet-Dienst «Truth Social» verkündet, dass Gerüchte über angebliche Nuklearwaffen-Dokumente, die er in einem Kellerraum gelagert haben solle, falsch seien. Gleichzeitig gab der Ex-Präsident auch bekannt, dass er sich nicht gegen eine Veröffentlichung der entsprechenden Gerichtsakten sperre.

Ein Bundesrichter in West Palm Beach (Florida) hatte dem Trump-Lager am Donnerstag 24 Stunden Zeit eingeräumt, um Argumente vorzubringen gegen eine Veröffentlichung des Durchsuchungsbefehls und einer dreiseitigen Liste, auf der alle sichergestellten Gegenstände aufgeführt sind. Beide Dokumente befinden sich seit Montag im Besitz der Anwälte Trumps. Er hätte die Gerichtsakten also längst selbst publik machen können.

Informationen über den «Präsidenten Frankreichs»?

Der genaue Inhalt der sichergestellten Dokumente ist unklar, auch weil es Regierungsmitarbeitern verboten ist, öffentlich über geheime Papiere zu sprechen. Die stichwortartige Liste führt ein Dokument mit Informationen über den «Präsidenten Frankreichs» auf. Eine andere Kiste solle Fotos enthalten und einen «handschriftlichen» Zettel.

Die Publikation der Gerichtsakten bringt den Ex-Präsidenten erneut mächtig in die Bredouille. Offen ist, ob sich der Streit um einen möglichen Verstoss gegen strafrechtliche Bestimmungen auch auf die geplante Kandidatur bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 auswirken wird. Zuletzt hiess es aus dem Umfeld Trumps, dass er vielleicht bereits vor der nationalen Parlamentswahl im November erneut ins Rennen um das Weisse Haus steigen werde.

Trump hat seine Partei immer noch fest im Griff

Parteifreunde des Ex-Präsidenten würden eine solche Kandidatur begrüssen. In den vergangenen Tagen erhielt Trump auch Zustimmung von Republikanerinnen und Republikanern, die seit dem Ende seiner Amtszeit auf Distanz zu ihm gegangen sind. So behauptete Floridas Gouverneur Ron DeSantis, die Razzia stelle «eine Eskalation» in den Bemühungen der Regierung von Präsident Joe Biden dar, staatliche Institutionen «als Waffe einzusetzen». Diese Reaktion zeige, dass Trump seine Partei immer noch fest im Griff habe, sagt Gunner Ramer, der für das «Republican Accountability Project» arbeitet, eine Organisation, die dem Ex-Präsidenten kritisch gegenübersteht.

Bei Wechselwählerinnen und -wählern, ohne die ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat keinen Urnengang gewinnen kann, wird die nächste Staffel der Polit-Show «Trump, das Opfer einer Hexenjagd» wohl auf wenig Zustimmung stossen. Ramer, dessen Organisation regelmässig Fokusgruppen mit Stimmberechtigten durchführt, weist im Gespräch mit CH Media darauf hin, dass Trumps Verhalten ihm 2020 die Wiederwahl gekostet habe.

Der Politbeobachter sagt: Noch sei es zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber vor der Razzia hätten ehemalige Trump-Fans immer wieder betont, dass sie einer weiteren Kandidatur ihres Idols skeptisch gegenüberständen. Stattdessen, sagt Ramer, suchten sie nach einem Kandidaten, der auf der gleichen Wellenlänge wie Trump politisiere, sich aber nicht mit strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert sehe — ein kantiger Regierungschef wie DeSantis beispielsweise.

Interessant ist, dass sich ein solcher Politiker mit neuen Herausforderungen konfrontiert sehen würde. Während Trump mittlerweile weitgehend darauf verzichtet, zu aktuellen politischen Streitfragen Position zu beziehen, siedeln sich seine Erben fast allesamt am rechten Rand der Partei an.

Abtreibungsverbote mobilisieren Demokraten

So fordern zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten, im Nachgang zum historischen Urteil des Supreme Courts Ende Juni, ein vollständiges Verbot sämtlicher Schwangerschaftsabbrüche. Wählerinnen, sagt Ramer, stünden einem solchen Positionsbezug extrem kritisch gegenüber. Dies eröffne der Regierungspartei eine Chance, setzt sich doch Präsident Joe Biden für eine weitgehende Liberalisierung der Abtreibungsgesetze ein.

Die diffusen Wirtschaftsdaten hingegen — eine hohe Inflationsrate gekoppelt mit einem boomenden Job-Markt und einer rekordtiefen Arbeitslosenquote — könnten im nächsten Präsidentschaftswahlkampf Trumps eine weniger zentrale Rolle als erwartet spielen. Denn der Präsident zeichnet ein Bild des Landes, das mit der Realität vieler Wählerinnen und Wähler wenig zu tun hat. Dazu sagt der renommierte konservative Kolumnist Henry Olsen: «Trump war noch nie in der Lage, genügend Menschen davon zu überzeugen, dass sich Amerika im endgültigen Niedergang befindet.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen