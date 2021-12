USA: Diese Figuren machen den Sender Fox News nun noch radikaler

Amerika Jetzt sprechen nur noch die Hardliner zu den Trump-Fans: Der Abgang von Chris Wallace bei «Fox News» und seine Folgen Der langjährige Moderator Chris Wallace überrascht die amerikanische Medienwelt mit seiner Entscheidung, den Sender Fox News Channel zu verlassen. Diese fünf Moderatoren werden künftig das Erscheinungsbild des Nachrichtensenders prägen. Renzo Ruf, Washington 14.12.2021, 05.00 Uhr

Chris Wallace (links) moderierte im vergangenen Herbst die erste TV-Debatte im Präsidentschaftswahlkampf – und sagte später über das agressive Duell zwischen Donald Trump (rechts) und Joe Biden: «So etwas habe ich noch nie erlebt.» Pool / Getty Images North America

Nach 18 Jahren ist Schluss. Am Wochenende gab der bekannte TV-Moderator Chris Wallace (74) überraschend bekannt, dass er den Fernsehsender Fox News Channel unverzüglich verlassen werde – um beim Nachrichtensender CNN, ein «neues Abenteuer» zu beginnen.

Chris Wallace: Der Inbegriff von Unbefangenheit

Eigentlich könnte er sich zur Ruhe setzen. Chris Wallace gilt, und da sind sich für einmal linke und rechte Medienbeobachter einig, als einer der besten Fragesteller. Seine Sendung «Fox News Sunday», in der er sonntags Politikerinnen und Politiker in die Zange nahm, galt als das seriöse Aushängeschild des Fox News Channel, für den Wallace seit 2003 arbeitete. Seine Entscheidung, den Sender nun zu verlassen, ist dennoch nachvollziehbar. Wallace, Sohn der Fernsehlegende Mike Wallace, hatte es satt, sich ständig für die Eskapaden seiner Fox News-Kollegen verteidigen zu müssen.

Nach seinem Abgang dürften die Hardliner vollends die Deutungshoheit auf dem Sender übernehmen. Diese fünf stehen bei den Trump-Anhängern besonders hoch im Kurs.

Tucker Carlson: Das neue Aushängeschild von Fox News

Sie stammen aus einem ähnlichen Milieu, Chris Wallace und Tucker Carlson. Ihr Werdegang aber könnte unterschiedlicher nicht sein. Während der Name Wallace ein Synonym für Unbefangenheit ist, hat sich «Tucker», wie ihn alle nennen, zu einem Propagandisten entwickelt. Seine Sicht auf das Weltgeschehen, die er von Montag bis Freitag zur besten Sendezeit auf dem Fox News Channel verbreitet, sieht in aller Kürze so aus: Das hiesige Establishment ist schlecht, eine Ansammlung gottloser «Kinder»; ausländische Machthaber wie Wladimir Putin, die den starken Mann markieren, verdienen hingegen Zustimmung. Eine simple Formel. Aber jeden Abend schauen sich fast 4 Millionen Menschen die Sendung des 52-Jährigen an.

Sean Hannity: Das Sprachrohr von Präsident Trump

Während Carlson nach einer eigenen Pfeife tanzt, ist sein Kollege Sean Hannity immer noch das Sprachrohr von Donald Trump. Der langjährige Bekannte des Republikaners gibt dem abgewählten Präsidenten in seiner abendlichen Gesprächssendung eine Plattform, wenn Trump etwas zu sagen hat. Und, vielleicht noch wichtiger: Der 59-jährige Hannity kritisiert Abend für Abend die gleichen Politiker, mit denen Trump gerade über Kreuz steht. Mitch McConnell zum Beispiel, der einflussreiche Fraktionschef der Republikaner im Senat, der in den Augen Trumps nicht «loyal» ist.

Greg Gutfeld: Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Politisch war Greg Gutfeld (57) schon immer. Als Moderator einer Talkshow auf dem «Fox News Channel», die buchstäblich mitten in der Nacht ausgestrahlt wurde, war er früher aber auch erfrischend schräg. Seit Gutfeld allerdings tagsüber gleich zwei Sendungen auf dem Nachrichtenkanal moderiert, die Plauderstunde «The Five» und das angebliche Satire-Programm «Gutfeld!», sind seine Sprüche stets gleich faul. Also witzelt er über die angebliche Senilität von Präsident Joe Biden, macht Sprüche über aktivistische Journalisten oder sexistische Andeutungen über linke Politikerinnen. Damit hat er Erfolg: Sein Satire-Show weist bessere Einschaltquoten auf als Konkurrent Jimmy Fallon.

Laura Ingraham: Die Vordenkerin Trumps

Wer während der Amtszeit Trumps wissen wollte, wie das Weisse Haus tickt, der war im abendlichen Programm von Laura Ingraham gut aufgehoben: Die scharf rechts angesiedelte Moderatorin liess gerne Gäste zu Wort kommen, die in der Regierung Trump nationale Politik formulierten. Stephen Miller zum Beispiel, der einwanderungspolitische Scharfmacher. Oder Scott Atlas, ein Radiologe aus Kalifornien, der unter Trump plötzlich für die Bekämpfung der Corona-Pandemie zuständig war. Seit dem Ende der Präsidentschaft Trumps hat Ingraham (58) zwar an Einfluss verloren. Ihre Sendung dient aber Menschen, denen die Republikanische Partei zu angepasst ist, nach wie vor als Zufluchtsort.

Dan Bongino: Der Nachfolger von Rush Limbaugh?

Das bevorzugte Medium im rechten Amerika ist immer noch das Radio. Es gibt allerdings nur wenige Moderatoren, die sowohl im Radio als auch im Fernsehen zu Hause sind. Dan Bongino, ehemaliger Secret Service-Agent und gescheiterter Politiker, ist so ein Mann. Der stets konfrontativ auftretende 47 Jahre alte New Yorker ist auf dem «Fox News Channel» ein gern gesehener Gast. In seinem Hauptjob moderiert er aber jeden Tag eine drei Stunden dauernde Radiosendung – als Nachfolger des Talk-Show-Pioniers Rush Limbaugh, der im Februar 2021 starb.