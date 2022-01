Ukraine-Krise: Gab Biden Russlands Präsidenten «grünes Licht»?

Amerika Joe Biden rechnet mit einer russischen Invasion der Ukraine – und wird direkt gefragt, ob er geistig fit sei Kurz vor Ende des ersten Amtsjahres beantwortet der amerikanische Präsident Joe Biden fast zwei Stunden lang die Fragen von Journalistinnen und Journalisten. Mit seinen Aussagen zur Ukraine-Krise sorgt der Demokrat dabei für Verwirrung. Renzo Ruf, Washington 20.01.2022, 06.34 Uhr

Joe Biden am Mittwoch im East Room des Weissen Hauses: 110 Minuten lang beantwortete er an einer Pressekonferenz die Fragen der anwesenden Journalstinnen und Journalisten. Oliver Contreras / Pool / EPA

Am 20. Januar ist es ein Jahr her, seit Präsident Joe Biden in Washington den Amtseid ablegte. Am Mittwoch zog der Demokrat deshalb, vorzeitig, eine Bilanz seines erstes Jahres als amerikanischer Staatschef. Drei Erkenntnisse aus einer Pressekonferenz, die das Ziel hatte, einen Neustart des Weissen Hauses zu signalisieren.

Ukraine-Krise: Gab Biden dem russischen Präsident «grünes Licht»?

Natürlich: In einer Pressekonferenz wird viel gesprochen. Also ist es nicht weiter erstaunlich, dass Joe Biden am Mittwoch viel zu sagen hatte – über sein ersten Jahr im Amt, die Frustration der US-Bevölkerung, den politischen Gegner und den Wandel in der Medienlandschaft. Bisweilen verlor er dabei den Faden; manchmal brach er auch mitten im Satz ab. Und manchmal sagte er schlicht zu viel. Zum Beispiel, als er zahlreiche Fragen über die Ukraine-Krise beantwortete und ausführlich Auskunft über Wladimir Putin gab.

Biden sagte, in aller Kürze: Er rechne damit, dass der russische Präsident den Befehl geben werde, erneut in der Ukraine einzumarschieren. Eine andere Interpretation liesse die Drohkulisse, die Putin aufgebaut habe, nicht zu. Seine Aufgabe sei es, sagte Biden, das westliche Bündnis zusammenzuhalten. Auch wolle er Putin vor Augen zu halten, mit welcher ökonomischer Katastrophe sein Land zu rechnen habe, falls er seine Drohung wahr machen werde.

Hier hätte Biden inne halten sollen. Stattdessen spekulierte er weiter über den Gemütszustand Putins. Auch deutete der US-Präsident an, dass bei einem «geringfügigen feindlichen Einfall» Russlands in der Ukraine die Antwort des Westens vielleicht nicht derart heftig ausfallen werde. Kommentatoren behaupteten umgehend, Biden habe Putin damit «grünes Licht» für eine Mini-Invasion gegeben. Das Weisse Haus allerdings wies diese Interpretation zurück. Selbstverständlich würde Russland auch nach einem Cyber-Angriff sanktioniert, sagte Biden-Sprecherin Jen Psaki nach Ende der Pressekonferenz.

Biden zweifelt Rechtmässigkeit von Wahlresultaten an

Biden hatte am Mittwoch mehrmals die Gelegenheit, den Wählerinnen und Wählern Besserung zu versprechen. Er nutzte einige dieser Gelegenheiten – so sagte er, dass die Kommunikation des Weissen Hauses sich verbessern müsse. Auch wolle er künftig Washington häufiger verlassen, um direkt mit den Wählerinnen und Wählern zu sprechen. Weil der Präsident aber auch ein stolzer Mann ist, sah er davon ab, vor den versammelten Medienschaffenden zu Kreuze zu kriechen.

Also verteidigte er die Errungenschaften seiner Regierung und machte die Republikaner dafür verantwortlich, dass er nicht noch mehr Erfolge habe feiern können. (Biden behauptete, der politische Gegner verfolge einzig das Ziel, seine Vorhaben abzuschiessen.) Und als er behauptete, noch nie habe ein Präsident in seinem ersten Amtsjahr derart viel erreicht, klang er fast wie sein Vorgänger. Sowieso: Der Kommunikationsstil von Donald Trump scheint es Joe Biden angetan zu haben. So behauptete der Demokrat, dass künftige Wahlen nicht mehr frei oder fair sein würden, falls auf Bundesebene keine Wahlrechtsreform verabschiedet würde. Das ist eine gefährliche Aussage, mit der er, ähnlich wie Trump, Zweifel am Resultat und der Rechtmässigkeit künftiger Urnengänge weckt.

Biden wird indirekt gefragt, ob er an Demenz leide

Rekordverdächtige 110 Minuten dauerte Bidens Pressekonferenz am Mittwoch, und damit bewies der 46. Präsident mehr Stehvermögen als seine beiden direkten Vorgänger. (Trumps längste Pressekonferenz als Präsident dauerte 87 Minuten.) Der Demokrat, der sich im vergangenen Jahr häufig rar machte, schien das Hin- und Her zu geniessen – er gab selbst Vertretern rechtslastiger Medien, die seine Arbeit höchst kritisch begleiten, die Chance, eine Frage zu stellen.

Vielleicht wollte der 79-Jährige mit der extra-langen Pressekonferenz aber auch die Gerüchte aus dem Weg räumen, er leide an Demenz oder Senilität. Gemäss einer aktuellen Meinungsumfrage des Instituts Morning Consult sind 49 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner der Meinung, Biden sei geistig nicht fit. Auf die entsprechende Frage des Newsmax-Korrespondenten James Rosen, ob er sich erklären könne, warum derart viele Wählerinnen und Wähler sich Sorgen um seinen Gesundheitszustand machten, sagte der Präsident bloss: «Ich habe keine Ahnung.»