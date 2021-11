Kamala Harris: Schlechte Umfragewerte für Bidens Stellvertreterin

Amerika Libyen-Konferenz mit Emmanuel Macron: Hat Kamala Harris ihre Rolle gefunden? Die erste amerikanische Vizepräsidentin schärft ihr Profil auf der internationalen Bühne. Zu Hause aber kämpft sie gegen schlechte Umfragewerte. Renzo Ruf, Washington 12.11.2021, 16.34 Uhr

Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Rande des Paris Peace Forum im Zwiegespräch mit Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Christophe Ena / AP

Es war alles so schön geplant: Fünf Tage in Paris, Gespräche mit dem französischen Staatspräsidenten und Auftritte bei zwei internationalen Konferenzen. Doch die erste Europa-Reise der amerikanischen Vizepräsidentin Kamala Harris, die noch bis am Samstag in Frankreich weilt, ist auf keine grosse Aufmerksamkeit gestossen – weder im Gastland, geschweige denn in der Heimat.

Selbst die Aussprache mit Emmanuel Macron, der doch ehrlich erzürnt über die aussenpolitischen Manöver Washingtons im Pazifik-Raum war, generierte keine Schlagzeilen. Stattdessen machten sich Republikaner über Harris lustig, weil sie angeblich während eines Auftrittes im Institut Pasteur ein paar englische Worte mit französischem Akzent gesagt hatte, und dabei klang wie einst Inspektor Clouseau.

Das Echo, das die Frankreich-Reise der Vizepräsidentin auslöste, ist symptomatisch für die bisherige Medienberichterstattung über Harris, ein Jahr nach dem Wahlsieg der Demokraten. Ihre Kritiker stürzen sich auf Äusserlichkeiten, auf einen deplatzierten Lacher hier oder eine fragwürdige Interview-Aussage der Vizepräsidentin da.

Ihre Anhänger wiederum ärgern sich im Stillen darüber, dass Harris' Auftritte nicht auf grössere Beachtung stossen und sie vom Präsidenten nicht besser in Szene gesetzt wird. Gerade zu Beginn seiner Amtszeit trat Biden häufig gemeinsam mit Harris auf, wobei sie naturgemäss die zweite Geige spielen musste. Bei den Wählerinnen und Wählern erweckte dies zumindest den Eindruck, dass Biden nicht so recht wusste, was er mit seiner Stellvertreterin, der ersten Frau im amerikanischen Vizepräsidium, anfangen will.

Darunter litten ihre Sympathiewerte. Mittlerweile ist die 57 Jahre alte Harris, die ihre politische Karriere in Kalifornien begann, im breiten Publikum unbeliebter als Biden. Nur gerade 37 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben eine gute Meinung von ihr, ermittelte kürzlich das Umfragen-Portal «FiveThirtyEight». Das sind schlechte Nachrichten für eine Politikerin, die damit liebäugelt, ihren Chef vielleicht bereits bei der nächsten Präsidentenwahl im Jahr 2024 zu ersetzen.