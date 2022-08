USA: Liz Cheney will verhindern, dass Trump wieder Präsident wird

Amerika Liz Cheney verliert ihr Mandat – doch ihr Kampf gegen Donald Trump hat gerade erst begonnen Klare Niederlage für Liz Cheney: Die wichtigste parteiinterne Kritikerin von Ex-Präsident Donald Trump verliert die Vorwahl und damit ihr Abgeordnetenmandat. Trotzdem schickt sie sich an, den «Personenkult» um Donald Trump zu beenden. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 17.08.2022, 16.24 Uhr

Liz Cheney am Dienstagabend in Wyoming, als sie ihre Niederlage in der republikanischen Vorwahl eingestand. Die Abgeordnete nutzte die Rede, um einmal mehr Ex-Präsident Donald Trump zu kritisieren. Jae C. Hong / AP

Die Niederlage ist eigentlich blamabel: Als sich Liz Cheney am Dienstag in ihrem Heimatstaat Wyoming um eine vierte Amtszeit im nationalen Repräsentantenhaus bewarb, da wurde sie nur von 29 Prozent der republikanischen Wählerinnen und Wählern unterstützt. Ihre Konkurrentin, eine ehemalige Weggefährtin, erhielt gegen 66 Prozent der Stimmen.

Cheney aber hat eine dicke Haut. Also gab sich die 56-jährige Abgeordnete, die sich in den vergangenen Monaten als schärfste innerparteiliche Kritikerin von Ex-Präsident Donald Trump einen Namen gemacht hatte, am Morgen danach ungerührt.

Cheney sagte, in einem Interview im amerikanischen Frühstücksfernsehen, sie bedauere ihren Wahlkampf nicht, in dem sie den Fokus fast vollständig auf Trump gelegt hatte. Im Gegenteil: Ihre Mission sei nicht zu Ende, auch wenn es ihr zunehmend schwer fällt, Parteifreunde zu finden, die ihr zuhören wollen. Trump, der seine Niederlage bei der Präsidentenwahl 2020 auch fast zwei Jahre später nicht akzeptieren will, stelle eine «ernste Bedrohung» für das US-Staatsgefüge dar, sagte Cheney erneut. Und: Sie werde alles daransetzen, damit Trump nicht ins Oval Office des Weissen Hauses zurückkehren könne.

Eine Verbündete ihres Vaters

Diese Beharrlichkeit, mit der die fünffache Mutter durchs Leben geht, wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Cheney ist die ältere Tochter von Dick Cheney, dem ehemaligen Vize von Präsident George W. Bush (2001 bis 2009). Der heute 81-jährige war jahrzehntelang eine prägende Figur in der Republikanischen Partei, zuerst als Stabschef im Weissen Haus unter Präsident Gerald Ford, dann als hochrangiger Abgeordneter im Repräsentantenhaus – auch er vertrat einst den kleinen Bundesstaat Wyoming in Washington – und schliesslich als Verteidigungsminister unter Präsident George H.W. Bush.

Spätestens nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 stieg Cheney, der Vater, zum Sprachrohr des rechten Flügels der konservativen Grosspartei auf. In zunehmend schrillen Tönen warnte der damalige Vizepräsident vor neuen, potenziellen Anschlägen, und bereitete damit auch der letztlich katastrophalen Invasion des Iraks den Boden. Cheney, die Tochter, wirkte während in diesen Jahren auf einem untergeordneten Posten im Aussenministerium, zuständig für den Nahen und Mittleren Osten. Sie galt, wohl nicht ganz zu Unrecht, als verlängerte Hand ihres Vaters in einer Behörde, die den Cheneys kritisch gegenüberstand.

Die Cheneys aber ignorierten diese Kritik, die in der Öffentlichkeit häufig mit dem Schlagwort «Neokonservativ» beschrieben wurde. Mehr noch: Als sich Bushs Nachfolger Barack Obama daran machte, die aussenpolitischen Fehler seines Vorgängers zu korrigieren, da schwang sich der ehemalige Vizepräsident zu seinem schärfsten Kritiker herauf.

Liz unterstützte ihn dabei. Zum grossen Missfallen von moderaten Republikanern rückte sie die Partei nach rechts, trat für eine waffenstrotzende Aussenpolitik ein und vertrat sozialpolitisch konservative Werte, obwohl sich auch die amerikanische Gesellschaft rasant veränderte. (So sprach sie sich gegen gleichgeschlechtliche Eheschliessungen aus, obwohl ihre homosexuelle Schwester schon lange mit einer Frau zusammenlebt.) Ab 2012 vertrat Cheney diese Positionen auch auf dem TV-Kanal «Fox News Channel», dem inoffiziellen Organ der Obama-Opposition.

Rascher Aufstieg im Repräsentantenhaus

2016 wurde Cheney erstmals von den Wählerinnen und Wählern in Wyoming – dem bevölkerungsschwächsten Bundesstaat in den Rocky Mountains – ins nationale Repräsentantenhaus gewählt. Und weil sie eine begnadete Kommunikatorin ist, die ihre Thesen kurz und bündig vorbringt, stieg sie in der Führungsriege der republikanischen Fraktion in der grossen Parlamentskammer schnell auf. Bereits galt Cheney in Washington als eine mögliche Anwärterin auf den führenden Posten im Repräsentantenhaus, auf das prestigeträchtige Amt der Speakerin.

Dann kam der 6. Januar 2021 und Cheney abrupte Kehrtwende. Als eine der wenigen Republikanerinnen kritisierte die Abgeordnete nicht nur den Sturm auf das Kapitol in scharfen Worten, sondern machte dafür auch den abgewählten Präsidenten Trump persönlich verantwortlich. Zusammen mit neun weiteren Parteifreunden stimmte sie im Repräsentantenhaus für das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Später willigte Cheney ein, in der parlamentarischen Kommission zur Untersuchung des Sturms auf das Kapitol als Vizepräsidentin zu wirken – eine Rolle, die sie bisher dazu nutzte, ehemalige Verbündete wie den Fraktionschef Kevin McCarthy für seinen Opportunismus vorzuführen.

Dass diese Schritte schwere Konsequenzen haben würden, das war sich Cheney bewusst. Sie könne aber nicht anders, sagte sie damals und sagt sie heute: Manchmal müssten auch Politikerinnen unangenehme Entscheidungen treffen, insbesondere dann, wenn es um die Zukunft des Landes gehe.

Aus diesen Worten geht hervor, dass sie auch nach ihrer blamablen Niederlage nicht in der Versenkung verschwinden wird. Ihr Ziel sei es, sagte Cheney am Mittwoch, ihre Partei zur Vernunft zu bringen, und den Personenkult um Trump zu beenden. Dass es sich dabei um eine politische Selbstmordmission handelt, scheint ihr egal zu sein. Eine Cheney kann aber eben nichts anders.

