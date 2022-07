Amerika Nun hat es auch Joe Biden erwischt: Der amerikanische Präsident ist an Covid erkrankt Der 79-Jährige ist am Donnerstag positiv auf Covid getestet worden. Er habe «sehr milde Symptome», sagt seine Sprecherin, auch weil er zweimal geboostert sei. Renzo Ruf, Washington 21.07.2022, 16.50 Uhr

Der amerikanische Präsident Joe Biden ist an Covid erkrankt. Dieses Bild zeigt ihn am Mittwoch, bei seiner Rückkehr im Weissen Haus. Keystone

Ein weiterer Rückschlag für Joe Biden. Der amerikanische Präsident ist am Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet worden, wie seine Sprecherin Karine Jean-Pierre bekannt gab. Biden werde medizinisch behandelt, obwohl er nur «sehr milde Symptome» aufweise. Dies hat wohl auch mit seinem Alter zu tun: Biden wird im November seinen 80. Geburtstag feiern und gehört deshalb einer Risikogruppe an. Der Präsident sei vollständig geimpft und zweimal geboostert, teilte Jean-Pierre weiter mit. Er werde deshalb weiter arbeiten.

Biden war am Wochenende von einer Reise nach Israel, Palästina und Saudi-Arabien zurückgekehrt. Er wollte die Tage vor der politischen Sommerpause in Washington nutzen, um die angeblichen Erfolge seiner Regierung hervorheben und Wahlkampf zu betreiben. Am Donnerstag war ein Ausflug nach Wilkes-Barre im Bundesstaat Pennsylvania geplant; dort hätte Biden über die Kriminalitätsbekämpfung sprechen wollen.

Diese Reise wurde nun abgesagt. Das Weisse Haus werde täglich über den Zustand von Biden – der laut seinem Leibarzt grundsätzlich bei guter Gesundheit ist – informieren, sagte Jean-Pierre. Bidens Gattin Jill, die seine Reise in den Nahen und Mittleren Osten nicht mitmachte, testete laut dem Weissen Haus am Donnerstag negativ.

Update folgt