Epstein-Skandal: Schlappe für Prinz Andrew vor US-Bundesgericht

Amerika Schlappe für Prinz Andrew: Die Klage eines Epstein-Opfers ist zulässig, entscheidet ein New Yorker Richter Der britische Adelige Prinz Andrew blitzt vor einem Gericht in New York mit seinem Versuch ab, die Klage eines 17 Jahre alten angeblichen Vergewaltigungsopfer abzuweisen. Nun kommt es wohl zu einem zivilrechtlichen Prozess. Renzo Ruf, Washington 12.01.2022, 17.02 Uhr

Die heute 38 Jahre alte Virginia Giuffre behauptet, Prinz Andrew habe sie 2000 bis 2002 mehrmals vergewaltigt und sexuell missbraucht. Giuffre war damals noch minderjährig. Bebeto Matthews / AP

Die erste Runde geht an Virginia Giuffre. Der New Yorker Bundesrichter Lewis Kaplan wies am Mittwoch den Antrag von Prinz Andrew zurück, eine Schadenersatzklage von Giuffre abzuweisen. Die heute 38-Jährige hat den britischen Adeligen in Amerika zivilrechtlich verklagt. Sie behauptet, Prinz Andrew habe sie, zusammen mit dem verstorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein, vor zwei Jahrzehnten vergewaltigt. Der zweitälteste Sohn der Queen weist die Vorwürfe zurück.