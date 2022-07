Sturm auf das Kapitol: Vorwürfe setzen Donald Trump zu

Amerika Sturm aufs Kapitol: Die schweren Vorwürfe setzen dem Präsidentschaftskandidaten in spe Donald Trump zu Die Kommission, die den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht, zeichnet ein unvorteilhaftes Bild des Ex-Präsidenten. Das kann auch Donald Trump nicht einfach wegstecken. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Die Untersuchungskommission zum 6. Januar 2021 spielte am Donnerstag, an der letzten Anhörung vor der Sommerpause, ein Video mit Redeschnipseln von Donald Trump vor. J. Scott Applewhite / AP

Fast drei Stunden – oder annähernd so lang, wie am 6. Januar 2021 das Schweigen von Donald Trump andauerte, als seine Anhängerinnen und Anhänger das Kapitol stürmten – dauerte am Donnerstag die vorerst letzte Anhörung einer Untersuchungskommission im Repräsentantenhaus. Das Gremium, das Einblick in die Machenschaften des abgewählten Präsidenten nach der verlorenen Wahl 2020 geben will, präsentierte neues Material über die folgenschweren 187 Minuten am frühen Nachmittag des Dreikönigstags.

Erneut war das Bild, das die Kommission mit Hilfe von geschickt arrangierten Zeugenaussagen, Filmausschnitten und schriftlichen Dokumenten von Trump zeichnete, äusserst unvorteilhaft. Ehemalige Berater und Weggefährten des 45. Präsidenten, allesamt Parteifreunde, warfen ihm vor, seine Pflichten nicht wahrgenommen oder gezielt gegen seinen Amtseid verstossen zu haben. Rechtsberater Pat Cipollone sagte, dass letztlich niemand im Weissen Haus den Kurs des Präsidenten unterstützt habe, die Randalierer gewähren zu lassen.

Vieles war dabei schon bekannt. So wusste die amerikanische Öffentlichkeit, dass Trump den Nachmittag des 6. Januars im Weissen Haus verbrachte und nichts tat, um die gewalttätigen Ausschreitungen in der Hauptstadt zu stoppen. Er rief weder seine Sicherheitsberater an, noch mobilisierte er das Militär oder die Nationalgarde. Auch deshalb dauerte es mehrere Stunden, bis die Sicherheitskräfte die Schlacht ums Parlamentsgebäude beenden konnten.

Trump goss Öl ins Feuer

Neu hingegen ist der Vorwurf der Kommission, dass Trump seine Anhänger absichtlich wüten liess. Weil es ihm nicht gelungen war, das Resultat der Präsidentenwahl 2020 auf dem Rechtsweg umzustossen, griff er zum letzten Mittel und mobilisierte in Washington seine (bewaffneten) Fans.

Auch sagte er am frühen Nachmittag des 6. Januar, dass er sich an die Spitze des Protestzuges setzen werde, der im Kapitol gegen die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden demonstrieren wollte – obwohl ihm hätte bewusst sein müssen, dass seine Berater und seine Personenschützer keine Vorbereitungen für eine solche Reise getroffen hatten. Damit goss er Öl ins Feuer, wie es Adam Kinzinger, ein republikanischer Abgeordneter und Trump-Gegner, am Donnerstag formulierte.

Die Arbeit der Kommission sei noch nicht beendet, sagte zudem die Demokratin Elaine Luria. Regelmässig meldeten sich neue Zeuginnen und Zeugen. «Der Damm ist gebrochen», sagte Liz Cheney, die Wortführerin der republikanischen Trump-Gegnerinnen. Nach der politischen Sommerpause werde sich die Untersuchungskommission deshalb zu weiteren Anhörungen treffen.

Die Trump-Fans zeigen sich unbeeindruckt

Trump zeigt sich von diesen Enthüllungen bisher unbeeindruckt. Er trifft Vorbereitungen für eine weitere Präsidentschaftskandidatur und verweist dabei regelmässig auf seine anhaltend guten Umfragewerte. So führt der Ex-Präsident das Feld der Möchtegern-Kandidaten für die Wahl 2024 immer noch deutlich an.

Wahr ist: Der harte Kern der Trump-Fans zeigt, auch nach acht Kommissionsanhörungen, kein Interesse am Beweismaterial, das die Demokraten und Republikaner in den vergangenen Monaten gesammelt haben. Vielmehr stellen sich die Anhängerinnen und Anhänger des Ex-Präsidenten auf den Standpunkt, dass er nichts falsch gemacht habe. Vielmehr habe Trump bloss die Betrügereien seiner politischen Gegner stoppen wollen.

Weil Trump aber ständig über 2020 sprechen will – so bekniete er noch vor wenigen Tagen einen hochrangigen Republikaner im Bundesstaat Wisconsin, den Sieg Bidens nachträglich zu kassieren – läuft er Gefahr, republikanische Stammwählerinnen und -wähler vor den Kopf zu stossen. Sie könnten sich nach einer Alternative umschauen, weil sie lieber über die Versäumnisse des aktuellen Präsidenten sprechen wollen.

