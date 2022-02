Biden nominiert eine Afroamerikanerin fürs höchste Gericht

Amerika Wer ist die afroamerikanische Frau, die am höchsten Gericht der USA Geschichte schreiben wird? Der amerikanische Präsident Joe Biden hat am Freitag die Nomination von Ketanji Brown Jackson für einen Sitz am Supreme Court in Washington bekannt gegeben. Sie soll den abtretenden Richter Stephen Breyer ersetzen. Die 51-Jährige gilt als Favoritin für den prestigeträchtigen Posten. Renzo Ruf, Washington 25.02.2022, 17.13 Uhr

Richterin Ketanji Brown Jackson in ihrem Büro. Sie amtiert seit vorigem Jahr als Richterin am einflussreichen Berufungsgericht in Washington. Jacquelyn Martin / AP

Sie hat bereits Geschichte geschrieben, noch vor ihrem Amtsantritt: Ketanji Brown Jackson, 51 Jahre alt, geboren in Washington, aufgewachsen in Miami, ist die erste afroamerikanische Frau, die am Supreme Court Recht sprechen wird.

Präsident Joe Biden, der die Nomination von Jackson am Freitag offiziell bekannt gab, erfüllt mit der Personalie eines seiner zentralen Versprechen aus dem Wahlkampf 2020 – eine Geste an eine Bevölkerungsschicht, die mit seiner Demokratischen Partei stark verbunden ist, aber in der langen Geschichte der amerikanischen Republik in den Korridoren der Macht stets unterrepräsentiert war. So hatten von 115 Richtern, die bisher am obersten US-Gericht amtierten, bloss zwei eine dunkle Hautfarbe; und seit der Gründung des Supreme Court im Jahr 1789 übten nur fünf Frauen das Amt einer Verfassungsrichterin aus.

Keine Verlegenheitslösung

Und obwohl die Nomination von Jackson auf den ersten Blick aussehen mag wie eine Pflichtübung eines politisch angeschlagenen Präsidenten – ein Blick auf das Resümee der Harvard Law-Absolventin zeigt, dass die zweifache Mutter alles andere als eine Verlegenheitslösung ist. Auch deshalb galt die Afroamerikanerin seit der Rücktrittsankündigung des linksliberalen Richters Stephen Breyer (86) vor einem Monat als klare Favoritin für das prestigeträchtige Amt in Washington.

Da ist zum einen der grosse Erfahrungsschatz, der Jackson mitbringt. Zu Beginn ihrer Karriere als Juristin wirkte sie als Pflichtverteidigerin in Washington, und vertrat dabei in der Hauptstadt Klientinnen und Klienten, die sich keine eigene Anwältin leisten konnten. Diese Arbeit, sagte Jackson später, habe ihr einen einmaligen Einblick in die Komplexität des amerikanischen Strafjustizsystems ermöglicht. So setzte sich die Juristin für die Freilassung eines afghanischen Insassen des berüchtigten Gefangenenlagers Guantánamo auf Kuba ein – zum gleichen Zeitpunkt notabene als ihr Bruder für die amerikanischen Streitkräfte Dienst leistete.

Als sie sich später für diese Arbeit im Dienste der Allgemeinheit verteidigen musste, sagte Jackson: Ihr Einsatz «sei vorteilhaft» gewesen, und habe sie für ihre Arbeit als Richterin vorbereitet. Denn eine Prämisse des Justizsystems sei es, dass alle Angeschuldigte, ob sie nun reich oder arm seien, einen Anspruch auf einen Anwalt hätten.

Sie musste sich bereits beweisen

Der zweite Grund, den Jackson von Anfang an zur Favoritin machte: Sie ist wohlvertraut mit dem Bestätigungsverfahren, das bundesstaatliche Richterinnen im Senat durchlaufen müssen. Und sie hat bewiesen, dass sie diese Hürde problemlos nehmen kann, selbst in einem politisch aufgeladenen Klima, in dem jede Personalie eines demokratischen Präsidenten beim politischen Gegner auf Widerstand stösst.

2013 war ihre Berufung zur Bundesrichterin derart unumstritten, dass der Senat die Personalie in einer mündlichen Abstimmung genehmigte. Während einer Anhörung sprach Paul Ryan, später der republikanische Speaker des Repräsentantenhauses, einige lobende Worte über Jackson. Der prominente Ex-Politiker, der nun als Profi-Verwaltungsrat amtiert, ist ein Schwippschwager der Richterin.

2021, als sie auf Vorschlag von Präsident Biden für einen Posten am Berufungsgericht in der Hauptstadt nominiert wurde, lautete das Ergebnis der Abstimmung im Senat 53 Ja zu 44 Nein. Drei republikanische Senatoren sprachen sich für die Beförderung der pragmatischen Richterin aus.

Weil die Nomination von Jackson die Machtverhältnisse am Supreme Court nicht umstossen wird – derzeit stehen sechs konservative Richter drei linksliberalen gegenüber –, rechnen politische Beobachter in der Hauptstadt mit einem schnellen Berufungsverfahren. Zwar setzten sich einige führende Demokraten für eine andere Kandidatin ein, auch weil sie die Domination der Absolventen von Eliteuniversitäten am Supreme Court kritisierten. Und natürlich werden die Republikaner sie im Berufungsverfahren in die Zange nehmen und ihr Fragen zu politisch aufgeladenen Fällen stellen. Aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Ketanji Brown Jackson bald erneut Geschichte schreiben wird, wenn sie den Amtseid als Supreme Court-Richterin ablegt.