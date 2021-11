Annalena Baerbock und die Schweiz

Ampel-Regierung Schweiz hofft auf Neuanfang mit Annalena Baerbock: Immerhin von einer helvetischen Errungenschaft ist sie sehr angetan Die Schweiz bekommt es mit einer politisch unerfahrenen Aussenministerin zu tun. Bern wird versuchen, auf einen Neuanfang der zuletzt abgekühlten Beziehungen zu Berlin zu setzen. Im Europa-Dossier allerdings ist keine grüne Hilfe zu erwarten. Christoph Reichmuth, Berlin 24.11.2021, 18.00 Uhr

Die künftige deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock: Sie hält EU-Prinzipien hoch, einen Schweizer Sonderweg wird sie kaum unterstützen. Michael Sohn / AP/ 15.112021

Wenn Annalena Baerbocck am 15. Dezember ihren 41. Geburtstag feiert, ist sie vermutlich bereits als neue deutsche Aussenministerin im Kabinett von Olaf Scholz (SPD) vereidigt. Für die Schweiz bedeutet der Wechsel im deutschen Aussenministerium die Chance auf einen Neuanfang. Die Beziehungen zwischen dem Genossen Heiko Maas, nun abtretender Aussenminister, und dem Schweizer Amtskollegen Ignazio Cassis galt als nicht besonders warmherzig. Der 55-jährige Sozialdemokrat in Berlin und der 60-jährige FDP-Politiker in Bern trafen sich in der Amtsperiode der beiden höchst selten. Das ist ungewöhnlich für die beiden Nachbarstaaten. Die Chemie zwischen Cassis und Maas habe nicht gestimmt, hört man von Insidern.