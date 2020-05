An einem italienischen Flughafen messen Helme die Körpertemperatur der Passagiere

Am Leonardo da Vinci Flughafen in Rom, dem grössten Flughafen Italiens werden «Smart helmets» eingesetzt. Dieser Helm kann die Körpertemperatur der Passagiere messen, die sich im Umkreis von sieben Metern befinden. In ganz Italien wie auch europaweit ist dieser Einsatz eine Premiere.

14.05.2020, 13.02 Uhr