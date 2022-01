Kasachstan: Nach der Ukraine bahnt sich die nächste Krise an

Analyse Chaos in Kasachstan, Russland schickt Soldaten – nach der Ukraine bahnt sich der nächste Ernstfall im Osten an Der Kreml blickt mit Sorge nach Kasachstan. Dort zeigt sich derzeit etwas, was auch Russland nach dem Ende der Amtszeit von Präsident Putin drohen könnte. Inna Hartwich, Moskau 06.01.2022, 17.00 Uhr

Polizisten in Vollmontur sollen die protestierenden Massen in Almaty zurückhalten: Kasachstan erlebt derzeit eine beispiellose Protestwelle. Vladimir Tretyakov / AP

Russische Kommentatoren bezeichnen den gewaltsamen Aufstand in Kasachstan als «Smuta». So wird eigentlich die Zeit der Wirren im Russland des 16. Jahrhunderts genannt. Die Verantwortlichen für die «Smuta» im Nachbarland sind in Russlands staatlichen Medien schnell gefunden: Es sind die USA, die fast schon reflexartig für jede Art von Protest im postsowjetischen Raum genannt werden. Diese finanzierten schliesslich die meisten ausländischen Nichtregierungsorganisationen im Land.

Der Unmut ist allerdings hausgemacht. Was mit Protesten wegen plötzlich verdoppelter Flüssiggaspreise vor allem im Westen Kasachstans begonnen hatte, hat sich längst zu einem politischen Flächenbrand im ganzen Land ausgeweitet. «Schal, ket!» («Alter Mann, geh!»), rufen die Menschen, fast ausschliesslich Männer.

Das Land ist reich, doch die Menschen haben nichts davon

Organisiert ist der Protest nicht, die Forderungen der Demonstranten sind unklar. Deutlich wird allerdings, dass es vor allem die sozioökonomischen Gründe waren, die die Menschen auf die Strassen trieben. Kasachstan ist reich an Öl und Gas, doch dieser Reichtum kommt bei vielen Menschen nicht an. Die Preise, nicht nur für Flüssiggas, das die Menschen in Zentralasien oft fürs Autofahren gebrauchen, waren zuletzt stark angestiegen.

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew versucht die Massen zu beruhigen - bislang vergeblich. AP

Nicht alle arbeiten in der Öl- und Gasbranche, viele Jüngere sehen kaum Perspektiven im Land. Ventile, die Unzufriedenheit loszuwerden, fehlen aber im autoritär geführten Land, das Proteste wie 2011 und 2019 niederschlug, auf die Gründe dafür aber kaum eingegangen war. Der Langzeitherrscher Nursultan Nasarbajew hat stets die Fäden im Hintergrund behalten. Auch nachdem er mit Kassym-Schomart Tokajew einen Nachfolger installiert hatte.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Nasarbajew, dem «Führer der Nation», stets Anerkennung zukommen lassen. Tokajew hat er zuletzt kaum noch erwähnt. Nun stürzen die Nasarbajew-Statuen im Land, Tokajew macht sich selbst zum Chef des Sicherheitsrates. Eine heftige Degradierung Nasarbajews. Der russische Politologe Arkadi Dubnow vom Moskauer Carnegie-Zentrum sagt:

«Die Schizophrenie der Doppelmacht in Kasachstan hat ein Ende.»

Für Russland kommt die Krise bei seinem engen Verbündeten Kasachstan zu einem ungünstigen Zeitpunkt. An der Grenze zur Ukraine hat Moskau Truppen zusammengezogen und bedroht das Nachbarland, während es vehement Sicherheitsgarantien vom Westen einfordert. Kreml-loyale Beobachter sehen in den Protesten in Kasachstan eine Verschwörung: Der Westen wolle damit Russland zu Zugeständnissen zwingen, raunen sie.

Kasachstans Präsident ruft Putin zu Hilfe

Kasachstan ist mit Russland in der Eurasischen Wirtschaftsunion vereint. Ebenfalls sind die beiden Länder Partner im von Russland ins Leben gerufenen Militärbündnis, der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (ODKB). Tokajew hat die ODKB, die eigentlich bei Bedrohung von aussen eingreifen sollte, angerufenen und erklärte den Bündnisfall dadurch, dass die Unruhen in seinem Land einem terroristischen Angriff von aussen gleichkämen. Seinen Worten nach handle es sich um im Ausland ausgebildete Banden. Russland schickt Soldaten als «Friedenstruppen» nach Kasachstan – und könnte mehr Einfluss im Land bekommen.

Russlands Präsident Wladimir Putin schickt «Friedenstruppen»: Was plant er mit Kasachstan? Evgeniy Paulin / AP

Bereits 2014 hatte Putin bei einem seiner Auftritte davon gesprochen, Kasachstan sei ein Teil der «grossen russischen Welt» und habe nie eine eigene Staatlichkeit gehabt, Nasarbajew habe diese geschaffen. Es war auch stets Nasarbajew, der trotz Partnerschaft eine gewisse Distanz zu Moskau zu pflegen versuchte und es auch schaffte, weil sein Land – im Gegensatz zur Ukraine zum Beispiel – wirtschaftlich stark war. Auch der Ukraine spricht der Kreml die Staatlichkeit ab. Zudem leben vor allem im Norden Kasachstans viele ethnische Russen. Diese könnte Moskau durch die Unruhen bedroht sehen und retten wollen. Ohnehin betrachtet Russland den kasachischen Norden historisch als russisches Territorium.

Die heftigen Auseinandersetzungen in Kasachstans Städten führen dem Kreml vor allem auch vor Augen, dass der Machtübergang von Nasarbajew zu Tokajew nicht als der Erfolg gesehen werden kann, den der Kreml stets als solchen wahrnahm. Putin hat seine Nachfolge noch nicht geregelt. Das, was in Kasachstan passiere, so sagt Politologe Dubnow, sei eine «Apokalypse für Autokraten».