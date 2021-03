Analyse Endlos-Lockdown in Deutschland: Angela Merkel hat die Menschen aus dem Blick verloren An diesem Mittwoch will die deutsche Regierung entscheiden, wie es im Land weitergehen soll. Bereits durchgesickert ist, dass Kanzlerin Angela Merkel den Lockdown bis Ende März verlängern will. Es zeigt sich immer deutlicher: Der Schweizer Weg ist hier klar im Vorteil. Christoph Reichmuth aus Berlin 03.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Angela Merkel mit Maske: Die deutsche Kanzlerin will am Mittwoch den Lockdown abermals verlängern. Andreas Gora / Pool / EPA

Viel mehr als die Verlängerung des Lockdowns scheint Merkel und den Länderchefs nicht mehr einzufallen. Der deutschen Strategie fehlt eine Perspektive für die gebeutelte Wirtschaft. Der Einzelhandel ächzt seit Monaten unter den Beschränkungen, viele Gastronome stehen vor den Scherben ihrer Existenz, Kulturschaffende werden zu Sozialfällen.

Konnte man zu Beginn der Pandemie Kanzlerin Merkel noch loben für ihre Weitsicht im Umgang mit der Krise, kann der Physikerin inzwischen kein allzu gutes Zeugnis mehr ausgestellt werden. Ausser Lockdown an Lockdown zu reihen, scheint Merkel nichts mehr einzufallen. Sie hat die Modellrechnungen ihrer Virologen vor Augen, den Blick für die Menschen im Land scheint sie allerdings verloren zu haben.

Die Liste der Versäumnisse ist lang. Warum geht es mit den versprochenen Schnelltests nicht vorwärts? In Tübingen ging eine findige Ärztin schon im letzten Frühjahr in die Testoffensive, zunächst auf eigene Kosten. Erst jetzt interessiert sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn für den «Tübinger-Weg». Jetzt wird ein Konzept erarbeitet. Eilt ja nicht.

Deutsches Impfdesaster

Das trödelige Vorgehen beim Impfen sorgt ebenfalls für Unmut. Ein Impfstoff, der im eigenen Land entwickelt worden ist, ist kaum verfügbar. Es ist ja löblich, den gesamteuropäischen Weg zu beschreiten. Aber es ist nicht nachvollziehbar, warum Deutschland bei der EU nicht Druck gemacht hat, auf Risiko schon im Sommer ausreichend Impfstoff zu bestellen. Fünf Prozent der Menschen in dem 83-Millionen-Land haben eine Erstimpfung erhalten.

Am Dienstag schrieb die «Berliner Zeitung», dass knapp 40 Prozent der Ü-80-Jährigen in der Hauptstadt geimpft seien. Erst. Weil es die Gesundheitsämter versäumt haben, die Betroffenen zur Impfung einzuladen. Und: Hunderttausende Dosen von Astrazeneca liegen trotz Impfmangels ungenutzt in deutschen Lagerhallen.

Verpennt hat Deutschland den Sommer. Stets hiess es, die gefährdeten Menschen in den Pflegeheimen müssten geschützt werden. Passiert ist nichts. Warum hat Deutschland für die Senioren keine Shuttle-Busse in die Innenstädte und für Gefährdete reservierte Einkaufszeiten in Shopping-Zentren eingeführt? Warum wurde in den Pflegeheimen nicht sofort aufs Testen gesetzt, als dies möglich war?

Grosse Versäumnisse bei der Öffnung der Schulen

Oder die Schulen: Merkel empfahl den Kindern, sie sollten regelmässig im Unterricht Stosslüften, zum Schutz vor Corona. Ein Witz. Wo blieben die Luftreiniger, warum wurden die nicht in den Klassenräumen installiert? Die Schülerinnen und Schüler haben Monate ihrer wertvollen Ausbildungszeit verpasst mit Homeschooling. Ein digitaler Unterricht, der wegen der mangelhaften deutschen Digitalisierung zu oft nicht funktionieren konnte.

Es fehlt der deutschen Coronapolitik an Innovationskraft. Wo bleibt der Mut zum Risiko im Kleinen? Warum nicht in Landkreisen, wo die Ansteckungsraten tief sind, den Versuch wagen, und Gastronomie und Theater mit strengen Schutzkonzepten öffnen? Das Credo lautet: Weil wir es nicht genau wissen, legen wir halt alle an die Leine. Der Schweizer Weg wird in den deutschen Medien gerne misstrauisch beäugt.

Die Schweizer Gewichten Geld höher als die Gesundheit, so lautete das Fazit, nachdem die Schweizer ihre Skigebiete offen liessen. Mag sein, dass in der Schweiz einiges schief lief. Aber wer die aktuellen Coronazahlen zwischen Deutschland und der Schweiz miteinander vergleicht, stellt fest: Viel falscher lagen die Eidgenossen mit ihrem weit kürzeren Lockdown scheinbar nicht.

Der Lockdown ist eine Methode aus dem 17. Jahrhundert. Papst Alexander VII. wollte damit die Pest eindämmen. Im Kampf gegen Corona kann man erwarten, dass die Methode von damals zumindest weiterentwickelt wird.