Moskau-Besuch: Annalena Baerbock in der Höhle des Löwen

Reise nach Moskau: Die mutige Annalena Baerbock in der Höhle des Löwen Die deutsche Aussenministerin trifft am Dienstag auf ihren furchteinflössenden russischen Gegenspieler Sergej Lawrow. Es wird die Feuertaufe für die 41-Jährige, die sich bislang besser schlägt als ihre Kritiker zugeben wollen. Fabian Hock 17.01.2022, 16.50 Uhr

Die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock vor ihrer bislang schwersten Aufgabe: Sie trifft am Dienstag in Moskau auf ihren russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Michael Sohn / AP

Dass Annalena Baerbock mit Vorschusslorbeeren ins Amt gestartet ist, kann man nun wirklich nicht behaupten. In den sozialen Medien wurde die neue deutsche Aussenministerin mit Hohn und Spott überschüttet, noch bevor sie auf dem prestigeträchtigen Sessel im Auswärtigen Amt zu Berlin überhaupt Platz genommen hatte. Der Tenor: «Die harmlose Annalena bei den Fürsten der Finsternis dieser Welt – das kann ja gar nicht gut gehen.»

Unschuldig daran war sie freilich nicht in Gänze. Kurz vor Amtsantritt musste sie ihr Buch wegen Plagiatsvorwürfen aus dem Handel zurückziehen. Mit einigen unglücklichen Auftritten hatte sie zuvor einen komfortablen Vorsprung ihrer Partei bei der Wahl verspielt. An ihren ersten Auftritten im Amt liessen Kritiker dann auch nicht viel Gutes.

Lustvoll stürzte man sich auf ihr Englisch mit hörbarem deutschen Akzent – und merkte dabei gar nicht mehr, wie kleingeistig die Kritik an der 41-Jährigen geworden war. Denn inhaltlich überzeugt Baerbock in den ersten Wochen wie keiner ihrer Kabinettskollegen – vielleicht mit Ausnahme von Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

In der delikatesten Krise, mit der es Europa derzeit zu tun hat, wird das besonders deutlich: der russischen Aggression gegenüber der Ukraine. «Wir werden alles dafür tun, die Sicherheit der Ukraine zu garantieren», sagte Baerbock am Montag zum Auftakt ihrer Ost-Reise in Kiew. Zuvor hatte sie bereits deutliche Worte an Kremlchef Putin gerichtet:

«Jede erneute Aggression hätte einen hohen Preis.»

Diese Deutlichkeit ist wohltuend.

Milde gegenüber Russland: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Clemens Bilan / EPA

Ganz anders sieht das beim Koalitionspartner SPD aus. Die Partei von Kanzler Scholz macht es der Aussenministerin von den Grünen alles andere als leicht, denn die SPD hält an ihrem Kuschelkurs gegenüber Putin eisern fest. Hatte Baerbock Anfang Januar in Washington versichert, dass Deutschland in der Ukraine-Krise klar an der Seite der USA stehe und Härte gegenüber Putin zeigen wolle, grätschte ihr kurz darauf SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert in die Parade. Man müsse solche Konflikte auch mal hinter sich lassen, meinte Kühnert mit Blick auf das wichtige Gas-Projekt «Nord Stream 2». Dieses habe ja mit Politik nichts zu tun. Damit versuchte der SPD-Mann eines der wichtigsten Druckmittel gegen Putin direkt vom Tisch zu nehmen. Andere SPDler stimmten in den Chor mit ein, der «Milde» gegenüber Russland fordert und Putin – trotz 100000 seiner Soldaten an der ukrainischen Grenze – nicht als alleinigen Aggressor sehen will.

So manch ein Besuch bei ihm endete mit einer Demütigung für den Gast: Russlands furchteinflössender Aussenminister Sergej Lawrow. Russian Foreign Affairs Ministry / EPA

Geschlossen steht die deutsche Regierung also nicht hinter Baerbock und ihrer Haltung gegenüber Russland, wenn sie an diesem Dienstag den wohl härtesten Gang ihres bisherigen Berufslebens antritt: Baerbock reist von Kiew nach Moskau und trifft dort auf den russischen Aussenminister Sergej Lawrow. Von allen «Fürsten der Finsternis», die sich auf dem internationalen Parkett so tummeln, ist Lawrow der furchteinflössendste. Wie ein Besuch bei Lawrow im Desaster enden kann, erlebte zuletzt der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell. Der Russe demütigte den Spanier, indem der Kreml noch während des Treffens drei EU-Diplomaten aus dem Land warf.

Für Baerbock wird es der ultimative Härtetest. Ihr Auftritt könnte für Europa, das in der Ukraine-Krise noch nach einer gemeinsamen Position sucht, wegweisend sein.