Kommentar Auch den Reichen gefällt Joe Biden Nevada, Georgia, North Carolina und Pennsylvania: In diesen vier Bundesstaaten entscheidet sich, wer Amerika die nächsten vier Jahre regieren wird. Biden sprach auch reiche Unternehmer und gut ausgebildete Mütter an. Renzo Ruf 06.11.2020, 05.00 Uhr

Ja, es stimmt: Die prognostizierte «blaue Welle» in der amerikanischen Wahl ist ausgeblieben. Falls Joe Biden im kommenden Januar ins Weisse Haus einzieht, dann wird er dies nicht an der Spitze einer triumphierenden Demokratischen Partei tun. Dies hängt auch mit seinem Wahlkampf zusammen, der kaum Begeisterungsstürme ausgelöst hatte. Ein Blick auf die Wahlresultate in den politisch umkämpften Bundesstaaten aber zeigt: Biden zimmerte eine Koalition von Wählern, die wohl nur er, der altgediente Berufspolitiker, zimmern konnte. Es gelang ihm nicht nur, die Stimmen demokratischer Stamm­wähler zu gewinnen. Er sprach auch reiche Unternehmer und gut aus­gebildete Mütter an, die aufgrund ihres sozioökonomischen Profils eigentlich zu den Stützen der Republikanischen Partei gehören. Damit gelang es Biden, auch in Staaten wie Arizona, Wisconsin oder Georgia konkurrenzfähig zu sein.