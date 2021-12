Auffrischimpfung: Boris Johnson gibt beim Boostern Gas

Auffrischimpfung Die Schweiz bremst, Boris Johnson gibt Gas: Warum die Briten schneller boostern Der britische Premier will bis Jahresende allen Erwachsenen den dritten Stich anbieten. Der Grund ist besorgniserregend. Sebastian Borger, London Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Grossbritanniens Premier Boris Johnson beim Besuch eines Impfzentrums in London: Wegen Omikron soll die Booster-Kampagne beschleunigt werden. Jeremy Selwyn / AP

Im Kampf gegen die Omikron-Variante setzt Grossbritannien auf eine dramatische Ausweitung der Impfkampagne. Das Land befinde sich «in einer Notlage», beteuerte Premier Boris Johnson in einer TV-Ansprache. «Niemand sollte daran zweifeln: Auf uns kommt eine Omikron-Flutwelle zu.»

Bis Jahresende will die britische Regierung deshalb allen Erwachsenen über 18 Jahren ihre dritte Covid-Impfung anbieten, sofern sie spätestens im September die zweite Dosis erhalten hatten. Den Abstand zwischen dieser zweiten Dosis und der Auffrischung hatte die Regierung bereits zu Monatsbeginn um die Hälfte auf drei Monate verkürzt. «Die beste Verteidigung gegen Omikron ist der Booster», betonte der Regierungschef.

Eindringlich beschrieb der erschöpft wirkende 57-Jährige das rasende Fortschreiten der aus Südafrika stammenden Omikron-Variante. Die Inzidenz pro 100000 Einwohner lag am Sonntag bei 501, Infektions-, Hospitalisierungs- und Todeszahlen gehen allesamt, wenn auch nur langsam, nach oben. In London werde Omikron bereits an diesem Dienstag die vorherrschende Variante sein, berichtete Johnson nach dem Besuch eines Impfzentrums in der Hauptstadt. Mittlerweile habe es den ersten Todesfall eines Omikron-Patienten gegeben, sagte der Regierungschef am Montag.

Will Johnson nur von seinen Krisen ablenken?

Ob Johnson tatsächlich, wie nicht nur von der Opposition vermutet, durch die neue Impf-Initiative von schweren politischen Problemen ablenken will? Die Bevölkerung scheint die Bedrohung jedenfalls ernst zu nehmen: Blitzschnell bildeten sich am Montag früh lange Schlangen vor den Impfzentren. Die Website des Nationalen Gesundheitssystems NHS brach unter dem Ansturm der Vakzin-Willigen zusammen.

Freilich stellt die neu formulierte Aufgabe das NHS vor ein schier unlösbares Problem: Um wirklich alle Briten einzubeziehen, müssten täglich 1,1 Millionen Dosen verabreicht werden. Selbst zur besten Zeit der ursprünglichen Impfkampagne lag die Rekordmarke bei 844000. Immerhin hat die Brexit-Insel damit «das beste Booster-Programm Europas», wie Gesundheitsminister Sajid Javid stolz verkündet. 40,2 Prozent der über 12-Jährigen hatten bis Sonntag ihre Auffrischung erhalten; bei den Über-40-Jährigen lag der Anteil bei fast 80 Prozent.

Für die Beschleunigung der Booster-Kampagne, die beinahe ausschliesslich mit Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna bestritten wird, stehen ausreichend Impfstoffe zur Verfügung. Was derzeit fehlt, ist die Infrastruktur. Viele Zentren hatten geschlossen, weil im Sommer und Frühherbst der Andrang abgeflaut war. Allgemeinärzte wendeten sich wieder mehr ihren Alltagsaufgaben zu. Wenn das NHS sich jetzt wieder auf die Covid-Impfungen konzentriert, werden die Wartelisten für Routine-Eingriffe wie Hüftoperationen oder die Krebsvorsorge-Untersuchungen noch länger werden.

Hilfe für Schottland, Nordirland und Wales

Wie schon in der ersten grossen Kampagne setzt der Regierungschef auch diesmal auf die Mithilfe von 400 Armee-Angehörigen. Mehr als bisher sollen ausserdem Apotheken in das Programm eingebunden werden. Um das Programm gleichmässig voranzutreiben, hat London den Regionen Nordirland, Schottland und Wales zusätzliche Hilfe angeboten.

Dort galten schon bisher viele der neuen Corona-Einschränkungen, die von der konservativen Regierung seit Montag eingeführt wurden: Empfehlung für Home Office, Maskenpflicht in Innenräumen und 3G beim Nachtclub-Besuch.

