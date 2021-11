Österreichs Ex-Kanzler Kurz verliert Immunität

Ländervergleich Lockere Schweiz, rigides Österreich, irrlichterndes Deutschland: Das grosse Corona-Chaos

Die Fallzahlen steigen überall rasant in die Höhe, doch die drei deutschsprachigen Länder reagieren ganz unterschiedlich. Doch womöglich nähern sie sich bald an: Wie lange kann sich die Schweiz den Sonderweg noch leisten? Spurensuche in Bern, Berlin und Wien.