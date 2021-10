Barrikaden und Feuerwerkskörper Demonstrationen am Jahrestag der Anti-Regierungsproteste in Chile Zwei Jahre nach Beginn der heftigen Proteste gegen die konservative Regierung sind in Chile erneut Tausende Menschen auf die Strasse gegangen. 19.10.2021, 07.43 Uhr

Heftige Proteste in Chile. Keystone

(dpa) In der Hauptstadt Santiago de Chile errichteten Demonstranten am Montag Barrikaden und schleuderten Steine und Feuerwerkskörper auf die Sicherheitskräfte, wie auf von der Polizei veröffentlichten Videos zu sehen war. Die Beamten setzten Wasserwerfer ein. Nach Einschätzung der Behörden beteiligten sich bis zu 10 000 Menschen an der Demonstration. Die Polizei hatte rund 5000 Beamte im Einsatz.