Mehr Atomwaffen einsatzbereit: Forscher warnen vor Trendwende

Bedrohung Friedensforscher warnen vor Trendwende bei Atomwaffen Das Friedensforschungsinstitut Sipri mit Sitz in Schweden meldet, dass aktuell mehr nukleare Sprengköpfe einsatzbereit seien als noch vor einem Jahr. Das sei besorgniserregend. 14.06.2021, 07.29 Uhr

Das französische Atom-U-Boot «le terrible». Frankreich gehört zu den Mächten mit einsatzfähigen nuklearen Waffen. (Archivbild) Keystone

Das Friedensforschungsinstitut Sipri hat eine beunruhigende Tendenz bei der Entwicklung der Atomwaffen ausgemacht. Insgesamt gehe die Gesamtzahl der atomaren Sprengköpfe weiter zurück, stellte das Institut mit Sitz in Stockholm in seinem am Montag veröffentlichten Jahresbericht fest. Aktuell seien jedoch mehr Atomwaffen einsatzbereit als noch vor einem Jahr. Die Verringerung einsetzbarer Sprengköpfe scheine ins Stocken geraten zu sein. Zugleich liefen umfassende und teure Programme zur Modernisierung.