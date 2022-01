Russische Drohnen über Schwedens Atomkraftwerken?

Bedrohung von Oben Putins neuer Luftkrieg: Kreisen russische Drohnen über schwedischen Atomkraftwerken? Die schwedischen Sicherheitsbehörden haben in den vergangenen Tagen mehrfach beunruhigende Beobachtungen in gesperrten Luftraumzonen gemacht. Experten sind sich einig, was dahinter steckt. Niels Anner, Kopenhagen 19.01.2022, 10.20 Uhr

Drohnen werden seit Jahren auch vom Militär für Aufklärungs- und Angriffsflüge eingesetzt. Im Bild eine Militärdrohne der Schweizer Armee. Keystone

Drohnen-Alarm über Schwedens Atomkraftwerken: Übers Wochenende und am Montagabend gingen bei der schwedischen Polizei mehrfach Alarme wegen Drohnen ein. Die Flugkörper kreisten teilweise zur gleichen Zeit über zwei Atomkraftwerken in Südschweden sowie über jenem in Forsmark nördlich von Uppsala an der Ostküste. Forsmark wurde sogar zweimal, am Freitag und am Montag, überflogen. Auch über dem Parlament in Stockholm, über dem Königsschloss Drottningholm etwas ausserhalb des Zentrums sowie an der Küste wurden Drohnen in Flugverbotszonen entdeckt. Am Dienstagabend flogen laut der Zeitung «Aftonbladet» 6 oder 7 Drohnen über Gebiete am südlichen Rand Stockholms, unter anderem über ein Polizeigebäude und ein Wasserwerk.

Das Atomkraftwerk Forsmark ist eines der betroffenen Objekte. Keystone

Die Polizei rückte mehrfach aus, unterstützt von der Armee und der Küstenwache. Ermittler konnten die Flugkörper auch sehen und filmen, doch zwei längere Verfolgungsjagden mit einem Helikopter endeten erfolglos: Die Drohnen konnten entwischen, und auch verdächtige Personen, die sie steuerten, fand die Polizei nicht. Nach den ersten Zwischenfällen übernahm der Geheimdienst die Ermittlungen. Es gehe um mögliche Verstösse gegen das Luftfahrtgesetz sowie die Gefährdung der nationalen Sicherheit.

Aufklären und verunsichern

Die Drohnen sind laut Kennern «militärischen Typs», schwarz und rund zwei Meter lang. Selbst bei starkem Wind lassen sie sich laut Polizeiangaben gut manövrieren. Klar ist deshalb, dass es sich bei den wiederholten Flügen der Riesendrohnen durch gesperrte Zonen nicht um Lausbubenstreiche handeln kann. Viel mehr, so die Vermutung schwedischer Experten, handelt es sich bei den Drohnenflügen um russische Manöver.

Die Anzeichen mehren sich, dass Russland nicht nur die Ukraine, sondern auch das Nachbarland Schweden mit Aktionen hybrider Kriegsführung destabilisieren will. Die Russen setzen dabei auf eine Mischung aus militärischen Provokationen wie Luftraumverletzungen, Hackerangriffen und Spionage. Die Drohnenüberflüge passen laut Experten bestens in dieses Schema: Sie könnten der Aufklärung dienen. Vor allem aber sorgen sie für wachsende Verunsicherung in der Bevölkerung.

Stecken prorussische Schweden dahinter?

«Hier will jemand zeigen, dass diese Atomkraftwerke nicht geschützt sind gegen Drohnen», erklärte Dan Hermansen, Direktor der dänischen Sicherheitsfirma My Defense. Auch er ist überzeugt, dass eine Verbindung zu Russland besteht, vielleicht handle es sich bei den Piloten auch um russische Kriminelle oder prorussische Sympathisanten in Schweden, sagt Hermansen. Schliesslich sei diese Art von Drohnen nicht von sehr weit weg steuerbar. Eines ist laut Hermansen klar:

«Die Drohnen filmen und zeichnen auf, wie viele Wachen und Fahrzeuge es gibt.»

Hans Liwång, Dozent an der schwedischen Verteidigungsakademie, zeigt sich ebenfalls besorgt. Er sagt, die Zwischenfälle zeigten, dass Schweden nicht auf diese Art von Angriffen vorbereitet sei:

«Wir denken immer noch entweder an Krieg oder Frieden. Wir haben uns nicht der heutigen Realität angepasst.»

Schwedens Verteidigungsminister Peter Hultqvist bei einem Besuch bei Bundesrat Guy Parmelin. Keystone

Schweden, das nicht zur Nato gehört, hatte aufgrund der von Russland ausgehenden Bedrohungslage in den vergangenen Tagen mehrere Armeeeinheiten auf die strategisch wichtige Ostseeinsel Gotland verlegt. Der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist sagte: «Wir dürfen jetzt nicht naiv sein. Wir dürfen jetzt nicht schlafen.»