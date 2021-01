Flugzeugabsturz in Indonesien: Trümmerteile geborgen

Nach der Flugzeugtragödie in Indonesien mit vermutlich 62 Toten wurden Trümmerteile aus dem Meer geborgen. Suchtrupps haben am Montag Turbinenteile der Boeing 737-500 gefunden. Das Flugzeug der indonesischen Gesellschaft Sriwijaya Air war am Samstag kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt und zerschellt, nachdem es plötzlich vom Radar verschwunden war.

CH Media Video Unit 11.01.2021, 08.50 Uhr