Franziska Giffey regiert ab sofort Berlin als Bürgermeisterin

Deutschland Berlin ist jetzt in Frauenhand: Das hat Franziska Giffey mit der Weltstadt vor Franziska Giffey ist die erste Bürgermeisterin der Weltstadt. Sie lässt sich von den Skandalen der Vergangenheit nicht bremsen. Cornelie Barthelme, Berlin 22.12.2021, 17.13 Uhr

Sie ist die erste Frau im Bürgermeisteramt von Berlin: die SPD-Politikerin Franziska Giffey. AP

«Arm, aber sexy» sei die City an der Spree, sagte Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit einst über Berlin. Als dysfunktionalen Moloch bezeichnen Kritiker die deutsche Hauptstadt. Den Nabel der wahren Weilt erkennt eine stets wachsende Schar an Feierwütigen und Start-Up-Kreativen in der Metropole; mit 3,7 Millionen die mit Abstand grösste Stadt des Landes.