Besuch in Slowjansk Furchtlos: Diese Schweizerin harrt im Donbass aus und hilft den Kindern – auch wenn der Krieg jetzt wieder kommt 2014 hat der Krieg alles zerstört, was Eva Samoylenko-Niederer im ukrainischen Donbass aufgebaut hatte. Doch die Wädenswilerin denkt nicht daran, aufzugeben. Nicht einmal jetzt, wo Putins Panzer bald erneut in ihrem Garten stehen könnten. Samuel Schumacher, Slowjansk Jetzt kommentieren 23.02.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eva Samoylenko-Niederer, 40, ist in Wädenswil aufgewachsen und vor 16 Jahren in den Donbass gezogen. Dort leitet sie das Kinderheim "Segel der Hoffnung". 2014 wurde das Heim im Krieg komplett zerstört. Die Löcher in der blauen Gartenhaus-Tür erinnern noch heute an den Artilleriebeschuss. Samuel Schumacher (Slowjansk, 8. Februar 2022)

Da drüben, wo jetzt der Spielplatz im Schneematsch steht, da standen vor acht Jahren plötzlich Panzer. Die pro-russischen Separatisten waren durchs Tor in den Garten von Evas Kinderheim am Stadtrand von Slowjansk gerollt und haben auf den Hügel hinter dem Haus geschossen.

Dort oben stand die ukrainische Armee und versuchte, die gefallene Stadt zurückzuerobern. Die Ukrainer schossen mit schwerer Artillerie und legten Evas Kinderheim in Schutt und Asche. Ein gefundenes Fressen für die gegnerische Seite. Nur Stunden später kursierten Bilder der rauchenden Ruine im russischen Fernsehen. «Seht her, die Ukrainer schiessen auf Kinderheime», lautete die Botschaft.

Im Sommer 2014 war das. Noch immer zeugen die Löcher in der blauen Stahltür des Gartenhauses von den Artillerie-Geschossen. Noch immer stecken Bombensplitter in den Bäumen. Die Zeiten aber, in denen auf dem Feld nebenan ab und zu ein Schaf auf eine Mine trat und in die Luft flog, die sind vorbei. Das Kinderheim «Segel der Hoffnung» steht wieder, neu aufgebaut von hunderten Freiwilligen, nachdem die separatistischen Kämpfer abgezogen waren.

Slowjansk liegt im ukrainisch-kontrollierten Teil des Donbass. CH Media

«Wir wissen, dass es jederzeit wieder losgehen kann», sagt Eva Samoylenko-Niederer, die Wädenswilerin, die 2003 erstmals hierhin kam und 2006 endgültig in den Donbass zog, um Gutes zu tun. Aber jetzt weggehen, weil der Krieg wieder aufzuflammen droht? «Ich habe keinen Moment daran gedacht», sagt die 40-Jährige. Für ihre drei Töchter und ihren Mann hat sie Wasser, Feuerholz und ein paar Nahrungsmittel gekauft. «Wenns sein muss, werden wir's ein paar Tage im Keller aushalten.» Noch aber sei ja alles wie immer.

Die Kleider haben sie mitgenommen, den Puppen die Köpfchen abgerissen

Raus aus dem Schneematsch im Garten, rein in die warme Kinderheim-Stube. Auf dem Weg zeigt Eva auf die farbig bemalte Fassade.

«Beim Wiederaufbau nach dem Krieg 2014 haben sie uns gefragt: Wieso malt ihr die so grell an? Wollt ihr es den Scharfschützen fürs nächste Mal noch leichter machen, euch zu treffen?»

Galgenhumor. Das hilft manchmal in Slowjansk, wo Hunderte im Krieg gestorben sind, von wo jedes Jahr Tausende wegziehen, wo der Alkohol die einzige Form der Traumabewältigung ist – und wo jetzt, im Winter 2022, jederzeit wieder die Hölle losbrechen könnte.

Eva aber ist das nicht anzumerken. 30 Kinder zwischen zwei und 18 huschen um sie herum, machen Hausaufgaben, räumen die Suppenteller vom Zmittag weg und vergessen den Krieg, der draussen droht. Sie kommen aus zerrütteten Familien, haben zum Teil gar niemanden mehr, sind schwer traumatisiert. Manche weinen, wenn sie Uniformierte sehen. Andere schreien, wenn einer das Nasenbluten kriegt. Eva selber zuckt heute noch zusammen, wenn sie Feuerwerk hört. Der Krieg schleicht ewig durch die Seelen – egal, wie froh der Moment grad ist.

Die Fotos vom 2014 zerstörten Kinderheim hängen noch heute an der Wand in der Eingangshalle. «Es ist ein Wunder, dass das Haus wieder steht», sagt Eva Samoylenko-Niederer. Samuel Schumacher

Im Eingang des Kinderheims haben Eva und ihr Mann Andrej Fotos aus dem Sommer 2014 aufgehängt. Sie zeigen das zerstörte Haus. Zum Glück kam damals niemand ums Leben, sagt Eva. Nach dem Angriff aber kamen die Lastwagen und nahmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest war. Die Kinderkleidchen haben sie gestohlen, den Puppen die Köpfchen abgerissen.

«In den Monaten danach habe ich auf dem Markt ab und zu gedacht: Diese Hosen oder dieses Shirt kenne ich doch.»

Verraten habe sie sich gefühlt von der Stadt, erzählt Eva. Erst der Wiederaufbau des Heimes hat sie mit Slowjansk versöhnt. «Es ist ein Wunder, dass das Haus heute wieder steht.»

Von der Befreiung der Stadt hörte sie in einem Aargauer Postauto

Ob das Wunder gelingt, war lange unklar. Eva erinnert sich gut an die Willkür in den Strassen der Stadt 2014. Schwerbewaffnete Männer suchten nach «Verrätern», Leute wurden einfach so entführt, die Einkaufsläden waren leer. «Wenn du eine hübsche Tochter oder ein schönes Auto hattest, dann hast du gefährlich gelebt», erzählt Eva. Ihre jüngste Tochter war damals gerade anderthalb Jahre alt. Jeder Ausflug zum Sandkasten vor dem Haus war ein Wagnis. «Wir lebten damals wie in Trance – und irgendwann hat uns unser Pastor aus der Stadt gefahren.»

Eva Samoylenko-Niederer hat 2014 alles verloren - und 2015 alles wieder aufgebaut. Und jetzt? Angst vor Putin hat sie keine. Samuel Schumacher

Mit ihren Töchtern und ihrem Mann ist sie in die Schweiz geflohen und hat von da aus zugesehen, wie der Krieg ihr Lebenswerk zerstörte. Vom Ende der Belagerung ihrer Heimatstadt erfuhr sie im Aargau. «Am 4. Juli 2014 war das. Wir sassen im Postauto auf dem Weg zum 100. Geburtstag meiner Grossmutter. Da lief das Radio und jemand sagte: Slowjansk ist befreit.» Sie hat Tränen geweint – und ist sofort zurückgekehrt. «Manche meiner Schweizer Freunde können das nicht verstehen», erzählt Eva, die Primarlehrerin.

«Aber hier im Donbass kann ich etwas bewirken und Leben verändern, wie es in der Schweiz nicht möglich wäre.»

Wenn man Eva fragt, ob ihr das alles jetzt gerade nicht wieder Angst mache, diese Panzer und dieser Putin, dann erzählt sie die Geschichte vom Hirtenbuben, der einst zum Spass vom Feld her ins Dorf rief: «Hilfe, der Wolf kommt!» Als dann das ganze Dorf zu Hilfe eilte, lachte der Junge laut und sagt: «Ihr seid alle reingefallen.» Kurz darauf kam der Wolf dann wirklich – und niemand hat die Hilferufe des Jungen ernst genommen. «So geht es uns ein bisschen: Seit Jahren warnen sie uns: Jetzt kommt dann der Krieg, jetzt kommt er dann!», sagt Eva. «Irgendwann hast du keine Kraft mehr, immer Angst zu haben.»

25 Franken Rente im Monat: «Die Alten sterben einfach weg»

Angst könne sich hier sowieso kaum einer leisten, sagt Eva und schenkt «Kompott» nach, den rauchig-süssen Aufguss aus Trockenfrüchten. In Slowjansk leben fast alle unter dem Armutsniveau. Die Altersrente beträgt für viele gerade mal 25 Franken im Monat. Frisches Essen leisten? Liegt nicht drin. Medikamente? Kann man vergessen. Eine Krankenkasse hat hier keiner, auch Eva nicht. «Die armen, alten Menschen sterben einfach weg», erzählt Eva.

Das zerstörte Spital von Slowjansk liess die Stadtverwaltung stehen: als Mahnmal. Samuel Schumacher

Die Lebenserwartung in der Gegend liegt irgendwo um die 65. Die Ukrainer seien «leidenschaftliche Fatalisten». Anders komme man hier kaum über die Runden.

Und trotzdem: Wenn Eva die nötigen Ressourcen hat, dann organisiert sie Hilfe für jene hinter die Trennlinie im besetzten Teil des Donbass, wo es den Menschen noch schlechter gehe. Politische Gräben interessieren sie nicht. Für sie, die furchtlose Schweizerin vom Zürisee, ist das auch ein Auftrag von ganz oben, von da, wo irdische Grenzen keine Rolle spielen.

Die Kinder haben Blumen gemalt um die Einschusslöcher im Ortsschild

Ihr Kinderheim finanzieren sie und ihr Mann mit Spenden. Die Teuerung macht ihnen zu schaffen. «Wir können es uns nur noch ganz, ganz knapp leisten, den Kindern gesunde Menüs aufzutischen.» Die eh schon tiefen Löhne ihrer 17 Angestellten mussten sie gerade eben kürzen, einen der beiden Nachtwächter-Posten streichen. «Aber du, es wird irgendwie gehen», sagt Eva.

Und Besuch? Der kommt selten. Doch wenn, dann nimmt sie ihn gerne mit auf eine Tour durch ihr Slowjansk, durch ihre Heimat. Sie zeigt dann das kaputtgebombte Spital, das man als Mahnung stehen liess und die Leere auf dem Platz vor der Stadtverwaltung, wo einst die Lenin-Statue stand. Sie lädt ein in den neuen Burger-Laden an der Hauptstrasse und bleibt vor dem Polizeigebäude stehen, wo die Separatisten 2014 die «Verräter» hingebracht hatten.

Und dann fährt sie mit den Besuchern raus zum riesigen Ortsschild, dessen löchrig geschossenen Lettern die Kinder der Stadt farbig gestaltet haben. Um jedes Einschussloch herum haben sie eine Blume gemalt, in deren Mitte die Leere des erloschenen Krieges gähnt. Hübsch sieht das aus. Versöhnlich wirkt es.

Um die Einschusslöcher des Ortsschildes von Slowjansk haben Kinder Blumen gemalt. Samuel Schumacher

Bei sich zuhause, wo sie mit Andrej und den drei Töchtern lebt, hat Eva kürzlich Fotos von Sergej an die Wand gehängt. Sergej, der Mann ihrer besten Freundin, ist letztes Jahr bei einem Ausflug auf den See ertrunken. «Das ist es», sagt Eva: «Wer weiss schon, was das Leben bringt. Wer weiss schon, ob der Krieg kommt. Ich bin einfach so froh, hier sein zu dürfen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen