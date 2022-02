Revolution an Italiens Stränden

Bezahlstrände Revolution in Italien: Dem Inbegriff der Strandkultur geht es an den Kragen Sie sind der Inbegriff der italienischen Strandkultur: die «stabilimenti balneari». Doch nun will die Regierung bei den Tausenden Bezahlstränden für mehr Konkurrenz sorgen. Dominik Straub, Rom 19.02.2022, 05.00 Uhr

Nicht wegzudenken von Italiens Stränden: die «stabilimenti balneari», hier in Alassio.

Eine langgezogene Bucht mit hellem, fast weissem Sand, das kristallklare Tyrrhenische Meer, die Inseln Ponza, Palmarola und Ventotene am Horizont: Hier, unweit des Badeortes Sperlonga südlich von Rom, betreibt Sergio Palazzo mit seiner französischen Frau Marie-Jeanne und einigen Freunden seinen «Lido Selvaggio». Es ist ein kleines, familiäres «stabilimento balneare», wie die Bezahlstrände in Italien genannt werden: Fünfzig «ombrelloni» (Sonnenschirme) in zwei Reihen, Strandbar, eine Terrasse mit zwei Dutzend Tischen. Seine Gäste, die er alle mit Vornamen kennt, begrüsst Sergio jeweils mit den Worten «ciao amico mio!»