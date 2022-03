Bildvergleich: So sieht die Ukraine nach einem Monat Krieg aus

Bildvergleich Zerbombte Träume: So sehen ukrainische Städte nach einem Monat Krieg aus Die Ukraine war ein blühendes Land. Klar gab es Probleme mit Korruption, klar waren viele Menschen arm. Doch die Hoffnung auf Wandel und auf eine Zukunft als europäische Demokratie war gross. Am 24. Februar endete diese Hoffnung mit dem russischen Angriff fürs Erste. Putins Truppen haben ganze Städte in Geistersiedlungen verwandelt. Jetzt kommentieren 28.03.2022, 12.00 Uhr

Seit mehr als einem Monat tobt in der Ukraine ein brutaler Krieg. In dieser Zeit wurden ukrainische Städte stark von russischen Bomben und Raketen gezeichnet. In den nachfolgenden Bildern sehen Sie, wie moderne Städte zu Ruinen wurden.