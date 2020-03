Bloomberg gibt Bewerbung um US-Präsidentschaftskandidatur auf Michael Bloomberg zieht sich aus dem Bewerberfeld um die Kandidatur gegen Donald Trump zurück. 04.03.2020, 16.21 Uhr

Michael Bloomberg wird nicht US-Präsident. Erik S. Lesser / EPA

(dpa) Der frühere Bürgermeister von New York, der Multimilliardär Michael Bloomberg, gibt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA auf. Das teilte Bloomberg am Mittwoch mit.