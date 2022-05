Texas: Politischer Kontrahent fällt dem Gouverneur ins Wort

Blutbad in Texas Eklat an der Pressekonferenz über das Schulmassaker: «Das liegt an Ihnen», sagt ein Demokrat dem texanischen Gouverneur Der Demokrat Beto O'Rourke hat am Mittwoch einen Auftritt von Gouverneur Greg Abbott gestört – mit einem emotionalen Aufruf, endlich eine Debatte über schärfere Waffengesetze zu führen. Renzo Ruf, Washington 25.05.2022, 20.30 Uhr

Der Demokrat Beto O'Rourke (Mitte) spricht während einer Pressekonferenz in Uvalde (Texas) auf den republikanischen Gouverneur Greg Abbott (sitzend, zweiter von rechts) ein. Dario Lopez-Mills / AP

Die amerikanische Politik ruht nicht, auch nicht nach an einem Massaker an 19 jungen Schülerinnen und Schüler in Uvalde. Also kam es am Mittwoch an einer Pressekonferenz des texanischen Gouverneurs Greg Abbott zu einem kleinen Eklat. Der Republikaner hatte soeben seine Ausführungen über den Amoklauf in der Robb Elementary School gesprochen und die Tat mit gesundheitlichen Problemen des 18-Jährigen begründet. Da stand in der ersten Reihe einer Mehrzweckhalle ein grossgewachsener Mann auf und begann auf die versammelten Offiziellen einzureden.