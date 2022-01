Droht Bosnien die Spaltung? Das sagt Serbenführer Milorad Dodik

Bosnien Serbenführer Milorad Dodik im Interview: «Wir haben ein verfassungsmässiges Recht auf die Armee» Der bosnische Serbenführer schürt auf dem Balkan einen neuen nationalistischen Konflikt. Im Interview wehrt er sich gegen die Vorwürfe - und greift die neue deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock an. Carolina Drüten, Banja Luka 04.01.2022, 05.00 Uhr

Milorad Dodik im Interview mit Reporterin Carolina Drüten: Der bosnische Serbenführer heizt einen neuen Konflikt auf dem Balkan an. Carolina Drüten

Milorad Dodik ist der mächtigste Politiker im serbischen Landesteil von Bosnien-Herzegowina, der Republika Srpska. Seit Wochen spielt er mit dem Feuer, forciert eine Abspaltung seiner Serbenrepublik – und schürt so die Furcht vor einem neuen Balkankrieg.

Die neue deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock fordert Sanktionen gegen Sie. Was sagen Sie dazu?

Milorad Dodik: Ich weiss, was der Beginn eines Mandats bedeutet. Und dass die neue Ministerin ihre Ambitionen hat. Ihre Forderungen sind parteiisch. Das scheint mir der deutschen Demokratie nicht angemessen zu sein. Warum sollte Deutschland – oder jedes andere Land – unseren Staat regieren? Die Regierung sollte mit demokratisch gewählten Vertretern zusammenarbeiten.

Ich wurde mit 60 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt. Und die Ministerin vertritt eine Partei, die nicht die grösste in Deutschland ist. Vielleicht hat sie einen schnellen Erfolg nötig und denkt, sie könnte hier etwas erreichen. Doch der Erfolg wird am Ende gemessen, nicht am Anfang. Sie hat keine Ahnung von unserem Leben, sie war noch nie hier. Ich möchte sie zu einem Gespräch auffordern. Sie sollte mit uns reden.

Als Grund für die Sanktionsforderung nannte sie Abspaltungsbemühungen. Streben Sie eine Sezession der Republika Srpska an?

Unser Volk und Ihr Volk haben eine schwierige Vergangenheit. Wir haben es zu einer gegenseitig wertschätzenden Beziehung gebracht. Wenn die Ministerin diese schwächen oder zerstören möchte, kann sie ihren Weg gehen. Niemand hier plant eine Sezession. Das ist ein Schwert der Lüge, das ihr in die Hand gelegt wurde. Wir kämpfen lediglich für die verfassungsmässige Ordnung. Kürzlich hat ein amerikanischer Professor, der mit der Situation hier sehr gut vertraut ist, einen Artikel geschrieben. Er schrieb, dass eine Sezession die Heilung für Bosnien-Herzegowina sein könnte. Gut, sie können Sanktionen gegen ihn verhängen. Er hat das gesagt, nicht ich.

«Niemand hier plant eine Sezession», sagt Milorad Dodik. Kritiker nehmen dem Serbenführer seine Beteuerungen nicht ab. www.imago-images.de

Stimmen Sie ihm denn zu?

Die eine Sache ist, was ich denke. Die andere, was ich als Politiker tue. Der Professor könnte Recht haben – wenn die verfassungsmässige Ordnung in Bosnien-Herzegowina weiterhin missachtet wird.

Zur Person Vom Pro-Europäer zum Nationalisten Als Milorad Dodik Ende der 90er-Jahre Premierminister der Republika Srpska wurde, galt er als pro-europäisch. Seine Partei SNSD war eine Alternative zu den Ultranationalisten, die für Kriegsverbrechen verantwortlich waren. Heute ist der 62-Jährige serbischer Vertreter im dreiköpfigen bosnischen Staatspräsidium – und gibt sich als glühender Nationalist. 2017 verhängten die USA 2017 Sanktionen gegen ihn. Zu seinen wichtigsten Unterstützern zählen Russlands Präsident Wladimir Putin und Ungarns Premier Viktor Orbán. (cd)

Beim Massaker von Srebrenica wurden laut UNO-Gerichten rund 8000 Bosniaken von Serben getötet. Sie wurden mit der Aussage zitiert, es habe in Srebrenica keinen Völkermord gegeben. Bleiben Sie dabei?

Srebrenica ist ein schwerwiegendes Trauma von uns. Dort geschah ein Kriegsverbrechen. Viele unschuldige Menschen wurden getötet – Serben, Bosniaken und andere. Die Darstellung der Geschichte von Srebrenica ist nicht ganz richtig.

In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo haben mir manche Menschen berichtet, dass sie Sorge vor einem neuen Konflikt haben. Teilen Sie diese Befürchtung?

Ich weiss nicht, mit wem Sie gesprochen haben. Aber wir sehen keinen Grund zur Beunruhigung. Die einzige relevante Stelle für solch eine Aussage ist der General der EU-Mission EUFOR. Kürzlich hat er erklärt, dass hier keine Gefahr bestehe und er keinen Grund zur Sorge sehe. Alles andere ist Psychose und Propaganda.

Der Konflikt Bosniens kalter Frieden Zehn Jahre lang herrschte Krieg auf dem Balkan, ab 1992 im heutigen Bosnien und Herzegowina. Die serbisch besiedelten Gebiete schlossen sich damals zur Republika Srpska zusammen. Ihr Anführer Radovan Karadžić war ein enger Verbündeter des Milošević-Regime in der Republik Serbien, das ein großserbisches Reich anstrebte. Karadžić ließ die muslimische Bevölkerung vertreiben und die Hauptstadt Sarajevo fast vier Jahre lang belagern. 1995 kam es zum ersten Völkermord in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, als Srpska-Soldaten in Srebrenica 8000 Muslime töteten. Auf Drängen der USA schlossen die Kriegsparteien 1995 das Dayton-Abkommen, das das Land in eine bosnisch-kroatische und eine serbische Zone aufteilt. Ein Hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft wacht über die Umsetzung. Bosnien und Herzegowina hat das wohl komplizierteste Regierungssystem der Welt; es gibt ein dreiköpfiges Staatspräsidium – ein Kroate, ein Serbe, ein Bosniake –, sowie 13 Regierungen und Parlamente und 149 Ministerien. Das Land leidet unter Korruption und ist finanziell von der EU abhängig. (cd)

Sie wollen Ihren Landesteil aus wichtigen staatlichen Institutionen zurückziehen, wie in den Bereichen Steuern, Justiz, Verteidigung. Wenn das keine Sezession ist, warum machen Sie es dann?

Wir akzeptieren die Verfassung, aber wir wollen nicht mehr davon. Das eigentliche Problem sind die weder gewählten noch ernannten Ausländer, die in Bosnien-Herzegowina Unordnung stiften. Wir sind die einzige Kolonie in Europa. Laut Verfassung ist die gesamtstaatliche Ebene weder für die Armee zuständig, noch für das Steuersystem der indirekten Steuern, noch für das Justizwesen. Dafür sind die Entitäten zuständig. So einfach ist das.

Planen Sie eine eigene Armee?

Wir haben ein verfassungsmässiges Recht auf die Armee. Das Dayton-Abkommen schreibt es fest. Wir gewinnen dadurch nichts Neues. Die Armee der Republik Srpska existierte bis 2005. Damals hat man uns belogen. Man sagte uns, es wäre besser, wenn wir eine gemeinsame Armee hätten. Jetzt ist uns klar, dass das falsch war.

Warum?

Wir wollen keine muslimische Armee. Und dorthin entwickelt sie sich. Kürzlich hat ein Gericht in Sarajevo entschieden, dass Soldaten muslimischen Glaubens das Recht haben, religiöse Bärte zu tragen. Und dass weibliche Mitglieder der Streitkräfte sich verschleiern dürfen. Einige Länder in Europa verbieten das im öffentlichen Raum. Wir werden in den kommenden Monaten darüber sprechen, wie unser Vertrauen in die Streitkräfte von Bosnien-Herzegowina gestärkt werden kann. Wenn wir uns einigen, könnten wir Teil davon bleiben. Wenn nicht, werden wir Alternativen in Betracht ziehen.