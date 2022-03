Ukraine-Krieg: Soll Putin Asyl in der Schweiz erhalten?

Brisanter Vorschlag Asyl für Putin in der Schweiz? So will ein Experte den Ukraine-Krieg per sofort beenden Der russische Präsident war erst im vergangenen Sommer in der Schweiz zu Besuch. Der Kriegsforscher Mike Martin findet, Putin solle bald hierhin zurückkehren – für immer. Samuel Schumacher 4 Kommentare 03.03.2022, 11.30 Uhr

Mag die Natur und die Ruhe: Wladimir Putin verbringt seine Ferien vorzugshalber in Sibirien. Ein Kriegsexperte denkt laut darüber nach, Putin für immer in die Schweiz zu schicken. EPA

Wladimir Putin hat sich bös verrechnet. Der Krieg in der Ukraine läuft nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Die internationalen Sanktionen fügen seinem Land schweren Schaden zu. Und die ganze Welt feiert seinen ukrainischen Kontrahenten Wolodimir Selenski, während er selber nur noch als verbitterter Zar beschimpft wird. Wie kommt Putin aus diesem selbstverschuldeten Elend wieder raus?

Erst am Mittwoch gab der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag bekannt, dass man Untersuchungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen die Russen eingeleitet habe. Forderungen werden laut, dass man den 69-jährigen Kreml-Chef möglichst rasch verhaften und vor Gericht stellen sollte. Andere spekulieren darüber, ob es Anschlagspläne gegen Putin gibt – oder ob ihn gar das Militär wegputschen könnte.

Geht es nach dem Willen des angesehenen Kriegs-Experten und Historikers Mike Martin, gäbe es einen viel effizienteren Weg, um den schrecklichen Krieg in der Ukraine zu beenden: Martin, der am Londoner King’s College zu internationalen Kriegen forscht, schlägt vor, Putin solle einen Straferlass für die in seinem Namen begangenen Verbrechen erhalten und dann politisches Asyl in der Schweiz geniessen können.

Auf Twitter schreibt Martin:

«Wir müssen über Auswege für Putin aus dieser Situation nachdenken. Wie wär's mit einer Amnestie für ihn und seine Familie? Exil am Golf oder in der Schweiz. Genug Geld, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Diese Dinge.»

Die Idee möge verrückt klingen. Aber man müsse in dieser aussergewöhnlichen Zeit über alle Möglichkeiten diskutieren.

Fakt ist: Putin kennt die Schweiz persönlich. Erst im vergangenen Juni reiste er nach Genf, um an den Gestaden des Lac Léman mit US-Präsident Joe Biden zu diskutieren. 2010 kam er persönlich in die Fifa-Stadt Zürich, um seiner Freude über die Vergabe der Fussball-WM an Russland Ausdruck zu verleihen.

Der damalige Bundespräsident Guy Parmelin hat Putin und Biden im Juni 2021 in Genf empfangen. Keystone

Die offizielle Schweiz sagt: No way!

Leisten könnte sich Putin das Leben in der Schweiz locker. Laut Schätzungen des amerikanischen Russland-Experten Bill Browder beläuft sich Putins Privatvermögen auf bis zu 200 Milliarden Dollar. Damit wäre er einer der reichsten Männer der Welt – trotz Rubel-Krise. Offen ist, auf welchen Teil seines Vermögens er angesichts der Sperrung von Auslandskonten noch hat.

Ein Straferlass in dieser Grössenordnung wäre allerdings tatsächlich ein Novum. Amnestien für mutmassliche Kriegsverbrecher hat es in der Geschichte zwar gegeben. So etwa 1993 in El Salvador, als das dortige Regime alle Kriegsverbrechen aus der Zeit vor 1992 offiziell «verziehen» hat. Wie genau ein Straferlass für Putin aussehen könnte, müsste in komplizierten Verfahren geklärt werden.

Geht es nach der offiziellen Schweiz, steht «ein solches Angebot nicht zur Diskussion», wie das Aussendepartement EDA auf Anfrage von CH Media mitteilt. Ein letztes Wort dürfte damit nicht gesprochen sein. Dass die offizielle Schweiz mit Blick auf ihre Russland-Politik schnell umschwenken kann, hat sie zuletzt bei der Sanktionsfrage gezeigt.

