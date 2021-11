Äthiopien: Volksbefreiungsfront TPFL steht vor Addis Abeba

Bürgerkrieg Vormarsch der Befreiungsfront: Stürmen die Rebellen jetzt Äthiopiens Hauptstadt? Die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPFL) lässt sich kaum stoppen. Die UNO spricht von schweren Verbrechen, der Präsident zwingt Zivilisten an die Waffen. Antworten auf die 3 wichtigsten Fragen zum Krieg im 115-Millionen-Land. Samuel Schumacher 03.11.2021, 14.47 Uhr

Die äthiopische Luftwaffe hat die tigrinische Stadt Mekele mehrfach angegriffen. Die Truppen der Befreiungsfront liessen sich davon jedoch nicht beeindrucken. AP

Ein Regierungschef, der die Bevölkerung der Hauptstadt aufruft, sich zu bewaffnen; eine Lokalregierung, die den Bürgern zu Verteidigungszwecken die Autos wegnimmt; ein Konflikt, der ein ganzes Land an den Abgrund führen könnte: Die Lage in Äthiopien hat sich in den vergangenen Tagen gefährlich zugespitzt. Die Hintergründe.