Bundespräsident Steinmeier vor zweiter Amtszeit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Deutschland wählt am Sonntag einen Bundespräsidenten - was ein Fussball-Profi und ein Astronaut damit zu tun haben Am Sonntag wählt die vereinigte Bundesversammlung das deutsche Staatsoberhaupt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) kandidiert für eine zweite Amtszeit. Es gibt drei Gegenkandidaten. Christoph Reichmuth, Berlin 11.02.2022, 14.48 Uhr

Scheinen sich gut zu verstehen: Bundespräsident Ignazio Cassis und das deutsche Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier im Januar in Berlin. Filip Singer/20.01.2022

Seit März 2017 ist Frank-Walter Steinmeier höchster Mann im Staat. Der ehemalige Aussenminister unter Kanzlerin Angela Merkel (2005 bis 2009; 2013 bis 2017) setzt sich von seinem Amtssitz im Schloss Bellevue für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Er erhebt das Wort gegen Rassismus und Antisemitismus. Der 66-Jährige mahnt zugleich dazu, auch andere Meinungen auszuhalten: «In der Demokratie müssen wir nicht alle einer Meinung sein», sagte Steinmeier. «Aber bitte denken wir daran: Wir sind ein Land.» Mit Blick auf die aktuelle Coronakrise fügte er hinzu:

«Wir müssen uns auch nach der Pandemie noch in die Augen schauen können.»

Steinmeier kandidiert für eine zweite Amtszeit von fünf Jahren. Die Parteien der amtierenden Ampel-Regierung - FDP, SPD und Grüne - stellen sich hinter die Kandidatur. Selbst die oppositionelle Union aus CDU und CSU verzichtet auf eine eigene Kandidatin oder einen eigenen Kandidaten. Dennoch gibt es Gegenkandidaturen. Die wichtigsten Punkte zur Wahl des Staatsoberhauptes.

1. Überraschungen unwahrscheinlich

Von den 1472 Mitgliedern der Bundesversammlung - zusammengesetzt aus den 736 Abgeordneten des Bundestages und 736 Entsandten der 16 Bundesländer - vereinen die Ampel-Parteien und die Union 1200 Wahlfrauen und Wahlmänner auf sich. Steinmeier, ehemaliger SPD-Kanzlerkandidat, Aussenminister und Fraktionschef, wird also bis 2027 in seinem Amtssitz im Schloss Bellevue zusammen mit der «First Lady» Elke Büdenbender (60) bleiben dürfen. Bei der Wahl muss Steinmeier im ersten oder zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung auf sich vereinen. Sofern dies in zwei Wahlgängen nicht gelingt, reicht in einem dritten Wahlgang die relative Mehrheit aus.

2. Das sind die Gegenkandidaten

Die Alternative für Deutschland (AfD), die Linkspartei und die Freien Wähler - einer vor allem in Bayern verankerten, liberal-konservativen Partei - portieren Gegenkandidaten. Die Linke schickt den parteilosen promovierten Arzt und Sozialpädagogen Gerhard Trabert (65) ins Rennen. Die Freien Wähler portieren die Astrophysikerin Stefanie Gebauer (41). Für mächtig Wirbel sorgt die Nomination des CDU-Mitgliedes Max Otte durch die AfD. Die Christdemokraten wollen den 57-jährigen Ökonomen aus der Partei ausschliessen, da er für die laut Verfassungsschutz in Teilen rechtsextreme AfD kandidiert.

3. Steinmeier schätzt die Schweiz

Der Bundespräsident schätzt das gute Verhältnis zur Schweiz. Bei einem Staatsbesuch in der Schweiz im April 2018 lobte er das Schweizer System, das auf politische Kompromisse setze. Dennoch meinte Steinmeier, dass das Modell der direkten Demokratie nicht auf Deutschland übertragbar sei.

«Wir sind uns nah, aber wir sind nicht dieselben.»

Vor drei Wochen begrüsste Steinmeier an seinem Amtssitz im Schloss Bellevue den Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis, der FDP-Magistrat berichtete von guten Gesprächen. Die Nähe des gebürtigen Nordrhein-Westfalen zur Schweiz ist nicht gespielt. Der damalige Aussenminister Steinmeier schwärmte 2014 von der Schweizer Krisendiplomatie. In dem Jahr hatte die Schweiz den OSZE-Vorsitz inne, in die Phase des Schweizer Vorsitzes fiel die russische Annexion der Krim. Steinmeier und der damalige Schweizer Aussenminister Didier Burkhalter unterhielten ein enges, fast freundschaftliches Verhältnis.

4. Christian Drosten und ein FC Bayern-Star mischen auch mit

Drag-Queen Olivia Jones, der damalige Bundestrainer Joachim Löw und die damalige Kanzlerin Angela Merkel im Gespräch bei der Wahl Steinmeiers im Februar 2017 in der Bundesversammlung. Keystone/12.02.2017

Die Parteien und Bundesländer müssen nicht zwingend politische Funktionsträger als Wahlfrauen und Wahlmänner nach Berlin entsenden. So kommt es immer wieder vor, dass bei der Bundespräsidenten-Wahl Prominente aus Sport, Film und Kultur ihre Stimme abgeben. Vor fünf Jahren etwa war der damalige Fussball-Bundestrainer Joachim Löw und die Drag-Queen Olivia Jones Mitglieder der Bundesversammlung. Am Sonntag kommt es in der Bundesversammlung zum Wiedersehen mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Auch der Virologe Christian Drosten und der Astronaut Alexander Gerst oder der FC-Bayern-Fussballprofi Leon Goretzka sind Teil der Bundesversammlung, zudem Schlagersänger Roland Kaiser.