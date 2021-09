Bundestagswahl: CDU-Chef Laschet geht in die Offensive

Bundestagswahlen CDU-Chef Armin Laschet: Der nächste Haken des Kanzlerkandidaten muss sitzen CDU-Chef Armin Laschet muss innerhalb von einer Woche einen Rückstand aufholen. Der Wahlkampf hat Spuren hinterlassen.

Er wirkt dünnhäutig. Christoph Reichmuth, Celle Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wahlkampf in Celle: CDU-Chef Armin Laschet, stösst mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Henning Otte (links) und dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (rechts) an. Chris Emil Janssen/Imago (16. September 2021)

«Armin, Armin!», skandiert die Fangemeinde im Biergarten des Stadtpalais von Celle. Es ist kurz vor 19 Uhr, Donnerstagabend. Armin Laschet, der Stargast, betritt die Bühne. Die Leute erheben sich von ihren Bierbänken, klatschen, manche halten die zuvor von der CDU verteilten Mutmacher-Plakate in die Höhe. Laschet lächelt in die Menge. Es sind beeindruckend viele Menschen gekommen. Sicherlich wegen Laschet. Aber vermutlich auch ein bisschen, weil es heute Freibier gibt.

Aus den Lautsprechern scheppert «Eye of the Tiger», ein Rocksong aus dem Jahr 1982, geschrieben für den den Kino-Hit «Rocky III». «Just a Man and his will to survive», tönt es aus den Boxen. Ein Mann, der doch einfach nur überleben will. Der Song passt zur Situation. Auch Armin Laschet will politisch überleben.

Der 60-jährige CDU-Chef hat schon ein, zwei Kinnhaken zu viel kassiert in diesem Show-Boxen namens Bundestagswahlkampf. Er taumelt im Ring, wo sein schärfster Gegner nur wenige Blessuren abgekriegt hat bislang und die dritte im Bunde, Annalena Baerbock, schon nach wenigen Runde durch K.O aus der Manege gezogen wurde. Wird Laschet nun auch ausgeknockt von Olaf Scholz, dem Genossen, der sich vor jedem Schlag geschickt wegduckt, die Defensive beherrscht wie kein anderer und darauf spekuliert, mit dieser Taktik nicht Sieger durch KO, sondern nach Punkten zu werden?

Viele sind noch unentschlossen – die Chance für Laschet

Eine Woche vor den Bundestagswahlen sieht es düster aus für die Union, die mit Angela Merkel nun 16 Jahre lang die Regierung angeführt hat und der nun das Schicksal der Opposition droht. Je nach Umfrageinstitut liegt sie zwischen drei und fünf Punkten hinter den führenden Sozialdemokraten. Freilich, die Stimmung kann noch drehen, viele haben sich immer noch nicht entschieden, für welche Partei sie am Sonntag votieren wollen. Das liegt auch an den Kandidaten, die nicht so recht überzeugen wollen.

Laschet ist in den letzten Wochen in den Angriffsmodus übergewechselt, er hat sich die Kampfmontur übergestreift. Er warnt in Celle vor einem Linksrutsch, das Narrativ einer sozialistisch angehauchten Regierung mit SPD, den Grünen und der Linkspartei, bei der es zu Enteignungen komme und Klimaschutz durch Verbote durchgesetzt werde. Laschet ballt die Faust und ruft:

«Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, dass die ab nächster Woche Regierungsverantwortung übernehmen könnten».

Der 60-Jährige ist heiser, es ist nicht sein erster Wahlkampfauftritt heute. Wahlkampf ist Marathon, der Christdemokrat wirkt müde. Es ist eine solide Rede, die er hinlegt, aber nicht jener flammende Auftritt, den die CDU bräuchte, um irgendwie das Ruder noch herumreissen zu können. Laschet streift einen bunten Strauss an Themen. Von Afghanistan zu Corona, er lobt Kanzlerin Merkel und feuert verbale Giftpfeile in Richtung seiner Konkurrenz. Klimaschutz nicht zulasten der Mittelständler! Jetzt branden «Armin-Armin»-Rufe auf, die vielen Unternehmer hier klatschen im Rhythmus. Das wollten sie hören.

Die Kampfmontur, die Laschet aus dem Kleiderschrank gezogen hat, sie passt nicht so recht zur rheinischen Art des CDU-Chefs. Mit seiner schwarz-gelben Regierung verfügt er gerade mal über eine Stimme Mehrheit im Parlament von Düsseldorf, das fast 18-Millionen Einwohner zählende Nordrhein-Westfalen regiert er nicht zuletzt dank seiner integrativen Art geräuschlos. Der katholische Laschet, einst Redaktor bei einer Kirchenzeitung und später erfolgreicher Integrationsminister in seinem Bundesland, muss plötzlich harte Kante zeigen und bisweilen das tun, was er noch vor wenigen Wochen als «Gift» bezeichnet hatte und eigentlich verabscheut: Polarisieren.

Von Kinder-Reportern aufs Glatteis geführt

Weil diese Wahl in erster Linie über die Wirkung von Kandidaten entschieden wird und nicht prioritär über Inhalte, schafft es die Union nicht, sich mit einem Kandidaten aufzurappeln, der in manchen Situationen nicht authentisch wirkt. Kommt hinzu, dass Laschet Fehler gemacht hat. Dass er in der Flutkatastrophe vor laufender Kamera gekichert hatte, werten viele bis heute als ein Zeichen, dass der Mann nicht über Kanzlerformat verfügt. So unerbittlich ist dieser Wahlkampf. So erging es ja auch Annalena Baerbock, die mit frisiertem Lebenslauf und Plagiaten ihr höchstes Gut, die Glaubwürdigkeit, auf Spiel gesetzt hatte. Dass Olaf Scholz nun in Front liegt, liegt eher an der Schwäche seiner Kontrahenten als an der Strahlkraft der SPD. Scholz weiss sich im Box-Ring am besten vor Angriffe wegzuducken.

Laschet nerven seine Fehler, er nervt sich vermutlich auch, dass er nun in die Rolle des Stänkerers schlüpfen muss. Er wirkt bisweilen dünnhäutig. Vorige Woche wurde er in flauschiger Umgebung eines mit Kunstfellen, Kerzenlicht und Teddybären ausgeschmückten Tipi-Zeltes von gut gebrieften Kinderreportern gehörig aufs Glatteis geführt. Die 11-Jährigen zitierten «Spiegel»-Artikel, fragten nach unbequemen CDU-Mitgliedern und der Ehe für alle. Laschet reagierte gereizt, gab den grummligen Grossonkel, der die lästig fragenden Kids am liebsten ohne Znacht ins Bett beordert hätte anstatt mit ihnen über Dinge zu reden, wovon sie als Kinder nicht wirklich eine Ahnung haben können. Souverän war das nicht. Laschet sah sich in sozialen Netzwerken Hohn und Spott ausgesetzt.

21 Uhr in Celle. Der müde Laschet wird mit Geschenken überhäuft. Ein kräftezehrender Wahlkampftag neigt sich zu Ende. Der Weg durch den Biergarten zur wartenden Limousine dauert lange. Selfie hier, Selfie da. Die Mutmacher-Plakate werden wieder hochgehalten.

«Wir reissen das Ruder noch herum»,

ruft ein Mann und stemmt seinen vollen Bierhumpen in die Höhe. Aus den Boxen scheppern nun die Toten Hosen. «An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit». Manche singen bei dem Ohrwurm mit.

Dieses Mal passt der Song nicht so wirklich zur Situation. Denn Armin Laschet hat eines sicher nicht: Ewig Zeit.