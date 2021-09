Cell Broadcasting Beim nächsten Hochwasser soll das Handy zuverlässig warnen – breite Allianz macht Druck für neue Alarm-Technologie Bei Feuer oder Flut soll es schneller gehen. Auch Touristen und Durchreisende sollen direkte Meldungen bekommen. Pascal Ritter Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Wenn ein Flut droht, soll die Warnung direkt aufs Handy kommen – auch ohne App. Fotomontage CH Media

Am Montag mottete in einem Keller an der Zürcher Langstrasse ein Feuer. Um 16:20 Uhr ging die erste Meldung bei «Schutz & Rettung» ein. Etwa drei Stunden später, als die Einsatzkräfte die Gefahr einschätzen konnten, warnte die Smartphone-App «Alert Swiss» die Bevölkerung der Region vor giftigem Rauch und rief dazu auf, die Fenster zu schliessen.



Die Warnung erreichte aber nur eine beschränkte Zahl von Anwohnern. Denn nicht alle haben die Warn-App des Bundes. Schweizweit ist sie bei rund einer Million Geräten installiert.

Ein Feuerwehrmann läuft durch den dichten Rauch von einem Brand in der Langstrasse in Zürich, aufgenommen am Montag. 27. September 2021. (KEYSTONE/Ennio Leanza). Ennio Leanza / KEYSTONE

Und selbst bei Leuten, die sie installiert haben, funktionierte die Warnung nicht zuverlässig. Eine Journalistin, die in der Nähe wohnt, wunderte sich auf Twitter, dass sie die Nachricht zuerst von einer Nachrichten-Seite bekam und nicht von «Alert Swiss».



Offenbar hatte sie den Ortungsdienst des Apps nicht korrekt konfiguriert.



Motion fordert Einführung von Cell Broadcasting

Dabei gäbe es eine Technologie, die es erlaubt, Personen in einem Gebiet präzise vor Gefahren zu warnen. Cell Broadcasting erlaubt das Senden von Informationen direkt aufs Handy, ohne dass eine bestimmte App installiert ist. Die Warnung wird dabei allen Geräten gesandt, die in Funkzellen im Gefahrengebiet eingeloggt sind. Das funktioniert selbst bei Mobiltelefonen, die nicht internettauglich sind. Die Technologie kam in der Vergangenheit schon zum Einsatz, um den aktuellen Standort auf Natels einzublenden, ohne dass diese über eine GPS-Ortungsdienst verfügten.



In Japan wird via Cell Broadcasting vor Erbeben gewarnt, in den USA vor Wirbelstürmen. Nach der Flutkatastrophe vom Sommer hat auch Deutschland beschlossen, die Technologie einzuführen.



In der Schweiz hat man im Jahr 2014 geprüft, per Cell Broadcasting zu warnen. Damals kam man zum Schluss, die Technologie nicht zu nutzen, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch «einigen Beschränkungen» unterlag, wie es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) heisst.

Nach den Hochwassern vom Sommer kam die Diskussion wieder auf und das BABS erwägt nun, sie einzuführen. Eine Sprecherin sagt auf Anfrage:



«Das BABS plant das Thema im Rahmen der Erarbeitung eines Berichts für die Zukunft der Alarmierungs- und Ereignisinformationssysteme im Jahr 2022 detaillierter zu prüfen.»

Das Parlament macht Druck

Ein breite Allianz von Parlamentarierinnen und Parlamentariern erhöht nun den Druck, dass die Technologie schnell eingeführt wird. Die Aargauer FDP-Nationalrätin Maja Riniker und Präsidentin des Schweizerischen Zivilschutzverbandes reicht am Donnerstag eine Motion ein, welche den Bundesrat dazu auffordert, «die gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit mittels Cell Broadcast die Alarmierung der Bevölkerung bei drohenden Gefahren, insbesondere auch bei Naturkatastrophen so rasch als möglich eingeführt werden kann.» Motionärin Riniker sagt:



«Es ist gut, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz die Technologie bereits prüft. Es muss nun aber schnell gehen, damit das Cell Broadcasting beim nächsten Hochwasser einsatzbereit ist.»

Die Motion wird damit begründet, dass sich die Technologie seit der letzten Evaluation weiterentwickelt habe. Zudem könnten auch Touristen und Durchreisende, die kaum sofort das Schweizer Warn-App installieren, vor Gefahren gewarnt werden.



Nationalrätin Maja Riniker (FDP Aargau) ist Präsidentin des Schweizerischen Zivilschutzverbandes und setzt sich für eine zuverlässiger Warnung der Bevölkerung ein. Zvg / Aargauer Zeitung

Unterstützt wird die Motion von links bis rechts. So etwa von Min Li Marti von der SP, Ruth Humbel von der CVP oder Martina Bircher von der SVP.



Mobilfunkanbieter ist bereit

Bei der technischen Umsetzung spielen die Mobilfunkanbieter eine wichtige Rolle. Ein Sprecher von Sunrise UPC sagt, die Einführung des Warnsystems sei «technisch möglich». Man sei einem solchen Anliegen gegenüber grundsätzlich offen und würden die konkreten Rahmenbedingungen des Cell Broadcasting prüfen.

Bedenken punkto Datenschutz hält Sunrise UPC entgegen, dass Warnungen per Cell Broadcasting unter Wahrung der Privatsphäre möglich seien.