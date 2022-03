China: Boeing 737 mit 132 Insassen verunglückt

China Flugzeug mit 132 Insassen in China abgestürzt – Dorfbewohner sprechen von «komplett zerstörter» Maschine In China ist es zu einem schweren Flugzeugunglück gekommen. Die Maschine der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines mit 132 Insassen an Bord stürzte offenbar plötzlich aus grosser Höhe ab. Aktualisiert 21.03.2022, 11.36 Uhr

Eine Boeing 737 der China Eastern Airline ist abgestürzt. Archivbild: Keystone

Wie die Nachrichtenagentur China News am Montag berichtete, zeigten Flugdaten, dass die Boeing 737 seit dem Start in Kunming in mehr als 8800 Meter Höhe geflogen sei. Um 14.19 Ortszeit (7.19 Uhr MEZ) sei das Flugzeug plötzlich abgesackt. Zwei Minuten später sei der Kontakt zu Flug MU5735 verloren worden.

Das Unglück passierte in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi. Über Opfer und Umstände des Unglücks wurde zunächst nichts bekannt.

Bilder des Absturzes. Melissa Schumacher/CH Media

Das Flugzeug mit der Flugnummer MU5735 war nach ersten Angaben auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong. Bergungstrupps wurden zusammengestellt und zum Unglücksort im Kreis Teng entsandt, wie Staatsmedien berichteten.

Die Luftfahrtbehörde in Peking bestätigte den Absturz. Es seien 132 Menschen an Bord gewesen, einschliesslich neun Besatzungsmitglieder. In ersten Berichten war noch von 133 Insassen die Rede gewesen.

Maschine «komplett zerstört»

Nach dem Absturz habe sich ein Waldbrand entwickelt. Dorfbewohner berichten inzwischen, die Maschine sei «komplett zerstört» worden. Der Waldbrand habe inzwischen gelöscht werden können, berichteten Augenzeugen am Montag nach Angaben der Nachrichtenseite «Jimu Xinwen».

Feuerwehrleute und Bergungstrupps, an denen sich auch örtliche Anwohner beteiligten, seien an der Absturzstelle im Kreis Teng in der südchinesischen Region Guangxi. Über das Schicksal der Insassen der Boeing 737 der China Eastern Airlines wurde zunächst nichts weiter bekannt.

Die Fluggesellschaft wechselte auf ihrer Webseite die Farbe in Grau, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. (dpa)

+++ Update folgt +++