Myanmar: Christine Schraner Burgener fordert Armeechef-Rücktritt

Schweizer Top-Diplomatin Christine Schraner Burgener: «Mein Appell an Myanmars Armeechef ist: Treten Sie ab!» Als UNO-Sonderbeauftragte für Myanmar hat Christine Schraner Burgener ihre Abschiedsrede gehalten. Dabei schlug sie vor der UNO-Generalversammlung ungewohnt scharfe Töne an. Wir haben sie kurz zuvor getroffen. Annika Bangerter Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Christine Schraner Burgener, UNO-Sonderbeauftragte für Myanmar: «Aung San Suu Kyi wollte eine Verfassungsänderung, hat sich aber verkalkuliert.» Foto: Sandra Ardizzone

Aus ihrer Tasche ragt eine Tastatur, die Formen eines Laptops zeichnen sich ab: Christine Schraner Burgener hat ihr Büro stets dabei. So auch an dem Herbstabend in Zürich, an dem wir die UNO-Sonderbeauftragte für Myanmar kurz vor ihrer Reise nach New York treffen. Dort will sie ein letztes Mal an die Staatengemeinschaft appellieren und auf die grosse Not von Myanmars Bevölkerung aufmerksam machen. Nach dreieinhalb Jahren beendet Schraner Burgener ihr Mandat für die UNO und kehrt beruflich in die Schweiz zurück.

Frau Schraner Burgener, wann waren Sie das letzte Mal in Myanmar?

Christine Schraner Burgener: Das war vor anderthalb Jahren, im März 2020. Nachdem Corona bei uns ausgebrochen war, flog ich nicht mehr hin. Es gab noch keine Impfung und in Myanmar waren erst wenige Fälle bekannt. Ich wollte auf keinen Fall Aung San Suu Kyi und die Menschen vor Ort in Gefahr bringen. Nach dem Putsch gab es zwar die Impfung, aber die Generäle liessen mich wissen, dass ein Besuch von mir nicht gut passe. Meine Mitarbeitenden vor Ort wurden zudem massiv bedroht und eingeschüchtert.

Wie hat sich das gezeigt?

Schwer bewaffnete Soldaten haben nachts ihre Häuser umstellt. Nicht alle von ihnen wissen vermutlich, was eine diplomatische Immunität bedeutet. Ich hatte Angst, dass sie schiessen könnten. Deshalb habe ich meine Mitarbeitenden rausgeholt, es war schlicht zu gefährlich. Einige von ihnen lebten mit ihren Kindern dort. Wir arbeiteten danach von Bangkok, New York und in meinem Fall oft von Bern aus.

Ihre Einreise hat die Junta verhindert. Stehen Sie dennoch im Kontakt mit den Generälen?

Ja, per Videoanrufe. Als Mediatorin spreche ich mit allen Parteien: mit der Untergrundregierung, den Rebellengruppen der ethnischen Minderheiten und mit dem Militär. Im Frühling traf ich an einem Asean-Meeting zudem den Armeechef Min Aung Hlaing persönlich. Als er Fotos machen liess, habe ich demonstrativ an die Wand geschaut. Ich wollte ihm keine Möglichkeit bieten, dass er einen falschen Eindruck vom Treffen hätte wecken können.

Im Sicherheitsrat verhinderten China und Russland eine scharfe Verurteilung des Putsches. Wie frei können Sie sich äussern?

Hinter verschlossenen Türen war ich von Mandatsbeginn an immer sehr direkt. Ich hatte das Vertrauen von allen, weil meine Position transparent war. In Absprache mit UNO-Generalsekretär António Guterres krempelte ich nach dem Putsch meine Strategie komplett um. Für uns beide war klar, dass wir den Putsch und die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ganz vehement verurteilen müssen. China und Russland haben dies zwar nicht gerne gehört, wir führten aber oft lange Gespräche und arbeiten bis heute zusammen. Vielleicht ändert sich das am Freitag. (gemeint ist der gestrige Freitag, Anm. der Redaktion)

Sie halten dann vor der UNO-Generalversammlung zum letzten Mal eine Rede. Was könnte für Ärger sorgen?

Ich verurteile den Putsch in aller Deutlichkeit – und ich fordere vor der versammelten Staatengemeinschaft den Rücktritt von General und de facto Machthaber Min Aung Hlaing. Mein Appell an ihn ist: Geben Sie auf, treten Sie ab und überlassen Sie die Macht der Bevölkerung. In dieser Deutlichkeit haben das bislang weder die UNO noch ihre Mitgliedstaaten gesagt. Ich gehe einen Schritt weiter, weil wir uns nur noch in einer kurzen Phase befinden, in der sich etwas bewegen lässt.

Eine Demonstrantin protestiert gegen die Machtübernahme der Militärjunta, die von Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing angeführt wird. AP

Was braucht es, dass sich tatsächlich etwas ändert?

Wenn sich weitere gewichtige UNO-Mitgliedstaaten auf die Seite der Bevölkerung von Myanmar stellen würden, hätte das eine Wirkung. Viele Länder haben bereits gezielte Sanktionen erlassen, aber nicht alle. Der französische Senat hat bereits die Untergrundregierung anerkannt. Folgen weitere Staaten, erhöht dies – mit dem Desertieren weiterer Soldaten und dem Widerstand der Bevölkerung – den Druck auf die Armeespitze. Als UNO-Sonderbeauftragte darf ich aber solche Empfehlungen nicht abgeben, das ist Aufgabe der Mitgliedstaaten.

Die Spitzendiplomatin Sandra Ardizzone Christine Schraner Burgener Die 58-Jährige ist in Japan und in der Schweiz aufgewachsen. In Zürich studierte sie Rechtswissenschaften. Anschliessend trat sie in den diplomatischen Dienst ein und war unter anderem Botschafterin in Thailand und Deutschland. 2018 ernannte UNO-Generalsekretär António Guterres sie zur UNO-Sonderbeauftragten für Myanmar. Ab 2022 wird sie Vorsteherin des Staatssekretariats für Migration. Schraner Burgener hat zwei erwachsene Kinder und lebt in Bern.

Aktuell wird darum gerungen, ob die Junta oder die Untergrundregierung Myanmar in der UNO vertreten dürfen. Wie kann es sein, dass die Generäle überhaupt in Betracht gezogen werden?

Das macht eigentlich niemand. Der Entscheid ist aktuell in den November vertagt. Russland und China warten ab, in welche Richtung sich die Lage entwickelt. Sie sind daran interessiert, langfristig Geschäfte mit Myanmar zu machen. Deshalb ist es jetzt essenziell, die Junta nicht als neue Regierung zu anerkennen und den Putsch nicht zu akzeptieren. Denn diesen will die Bevölkerung nicht.

Würde ein UNO-Ausschluss etwas bewirken? Bislang zeigte sich die Junta vom internationalen Druck unbeeindruckt.

Der Sitz ist sehr wichtig für die Generäle, sie wollen ihn unbedingt. Sie versprechen sich Anerkennung und Stabilität. Dann hiesse für sie es business as usual, wieder Geschäfte machen und vermutlich die Wahlen 2023 abhalten. Die Generäle wären konkurrenzlos, denn die Opposition sitzt entweder im Gefängnis oder ist ins Exil geflohen.

Diesen Montag hat die Armee angekündigt, 5000 Gefangene zu entlassen. Wie ist das zu werten?

Die Junta versucht, etwas Ruhe ins Land zu bringen. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Ich erhalte jeden Tag Nachrichten von Menschen, die sagen: Lieber sterben wir, als in einer Militärdiktatur zu leben. Die ethnischen Minderheiten führen schon seit Jahrzehnten einen Kampf gegen das Militär. Sie stehen vollkommen auf der Seite der Bevölkerung und bilden sie seit dem Putsch auch an den Waffen aus. Was bleibt den Menschen auch anderes übrig?

Busse bringen die ersten entlassenen Gefangenen aus dem berüchtigten Foltergefängnis Insein in Yangon. Dorthin brachte das Militär Menschen, die gegen den Putsch protestierten. Stringer / EPA

Sie haben Verständnis für die Waffengewalt?

Die UNO und ich persönlich verurteilen sämtliche Gewalt. Aber die Menschen müssen sich offensichtlich gegen die Gräueltaten der Armee verteidigen. Ich habe Videos erhalten, die zeigen, wie Soldaten Zivilisten aus nächster Nähe mit Kopfschüssen hinrichten. Wenn niemand den Menschen hilft, kann man ihnen nicht verübeln, dass sie sich wehren. Geht es so weiter, wird es in Myanmar ein jahrelanger Bürgerkrieg mit vielen Toten geben. Im nächsten Jahr wird wohl mehr als die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Menschen werden an Hunger leiden und es wird noch viel mehr Flüchtlinge geben. Das Land kommt in Richtung «Failed State».

Das erinnert an Syrien. Welche Instrumente bräuchte es, dass die UNO in solchen Konflikten tatsächlich etwas bewirken kann?

Wir von der UNO können nur so viel machen, wie uns die Mitgliedstaaten erlauben. Es liegt somit am Sicherheitsrat, über die nächsten Schritte zu entschieden. Doch dieser ist oft nicht einig, wodurch alles gelähmt wird. In meinen Augen ist das System krank. Der Sicherheitsrat müsste reformiert werden.

Inwiefern?

Es dürfte nicht mehr fünf Vetomächte geben, die alles blockieren können. Eine solche Reform hat die Schweiz ebenfalls vorgeschlagen, ist damit aber nicht durchgekommen.

Niemand gibt freiwillig seine Macht ab.

Ja, diesbezüglich haben wir dasselbe Problem wie in Myanmar: Wer die Macht innehat, müsste zu den eigenen Ungunsten Änderungen vornehmen. Und das geschieht nicht. Trotzdem braucht es die UNO: In diesem Gebilde muss sich die Weltgemeinschaft zusammenraufen. Das ist ihre Stärke und gleichzeitig ihre Schwäche. Das System ist gegenwärtig sehr schwerfällig, weil vor allem zwei Staaten verhindern, dass sich die Weltgemeinschaft in die Belange eines einzelnen Staates einmischt. Sie verfolgen diese Politik, weil sie eine Einflussnahme in ihrem eigenen Land verhindern wollen.

Im Oktober 2018 konnte Christine Schraner Burgener noch nach Myanmar einreisen. Seit dem Putsch verhindern dies die Generäle. Nyunt Win / EPA

Fühlten Sie sich in den letzten drei Jahren manchmal ohnmächtig?

Mein Job war der einer Mediatorin. Dabei gilt es immer, die Realpolitik zu akzeptieren und einen gewissen Frust auszuhalten. Auch Rückschritte gehören dazu. Der Putsch war aber mehr als das. Er hat alles zerstört, was die demokratischen Kräfte aufgebaut haben. Das Land war auf einem guten Weg. Ich bin daher vielmehr traurig.

Sie haben eng mit Aung San Suu Kyi zusammengearbeitet. Konnten Sie seit ihrer Verhaftung mit ihr sprechen?

Nein, das war nicht mehr möglich.

Was wissen Sie von ihr? Es soll ihr gesundheitlich nicht gut gehen.

Ihren Aufenthaltsort hält die Junta geheim. Sie weiss offenbar auch nicht, wo sie sich befindet. Die Armee verhaftete sie in ihrem Haus und räumte es komplett. Nun muss sie regelmässig vor Gericht, was sie sehr erschöpft. Mir tut es wahnsinnig leid, was ihr widerfährt. Sie musste schon einmal 15 Jahre in Hausarrest verbringen. Danach hat sie Myanmar von der letzten Militärdiktatur so weit wie möglich befreit. Ohne sie wäre das Land nie so weit gekommen, wie es vor dem Putsch war. Ich hoffe, dass zumindest die Geschichte ihr Recht gibt.

Wie meinen Sie das?

Die internationale Gemeinschaft hat Aung San Suu Kyi sehr ungerecht behandelt. Ihr Ziel war es immer, die Verfassung zu ändern, denn bis heute sichert diese der Junta ein Vetorecht. Aung San Suu Kyi wolle einen föderalen Staat errichten, in dem auch die Minderheiten ihre Rechte bekommen. Sicherlich, sie hat in den letzten Jahren zu wenig für diese gemacht. Das war aber dem Balanceakt geschuldet, den sie machen musste, damit die Armee sie überhaupt gewähren liess.

Dafür ging sie aber sehr weit. Der Tiefpunkt war, als sie in Den Haag den Völkermord an den Rohingyas verneinte.

In ihrer Rolle musste sie das Land verteidigen. Sie hat es vermutlich getan, um der Armee zu zeigen: Ich bin für euren Dreck hingestanden, nun schuldet ihr mir etwas. Sie hoffte wohl, dadurch eine Verfassungsänderung zu schaffen. Doch sie verkalkulierte sich. Hätte sie zudem als Regierungschefin gegen aussen nicht die Einheit gewahrt, hätte sich dies gerächt. In Myanmar gibt es viele Nationalisten, darunter auch sehr radikale Mönche. Sie hätten vor den wichtigen Wahlen 2020 Stimmung gegen Aung San Suu Kyi gemacht.

Die Friedensnobelpreisträgerin und ehemalige Staatsrätin Aung San Suu Kyi ist in der Bevölkerung extrem populär. Sie gilt als Ikone. AP

Die Wahlen waren schliesslich ein Erdrutschsieg für sie.

Ja, kurz danach telefonierten wir. Damals sagte ich zu ihr: «Gell, 2021 ist das Jahr der Reformen.» Da sagte sie: «Ja, die ziehen wir gemeinsam durch.» Diese Entwicklung war für mich die Motivation, mich auf eine neue Stelle zu bewerben. Ich ging davon aus, dass Myanmar mich Ende 2021 nicht mehr braucht.

Ab Januar werden Sie die neue Chefin des Staatssekretariats für Migration. Inwiefern hat die grosse humanitäre Not in Myanmar ihre Haltung zur Flüchtlingspolitik geprägt?

Zur neuen Stelle äussere ich mich nicht im Vorfeld. Was ich aber vorausschicken kann: Ich habe ein Bewusstsein für die Not der Menschen. In Myanmar habe ich sehr nahe miterlebt, was es bedeutet, auf der falschen Seite zu stehen. Man muss damit rechnen, dass eines Nachts die ganze Familie auslöscht wird oder man für die nächsten Jahre im Gefängnis verschwindet. Gleichzeitig ist mir aber bewusst, dass kein Land die Verantwortung für alle Geflüchteten übernehmen kann. In meinen künftigen Job werde ich denn auch die Interessen der Schweiz vertreten, wie ich es schon 27 Jahre vor dem UNO-Mandat als Schweizer Diplomatin gemacht habe.

Myanmar: Ein Land versinkt in Gewalt und Chaos In Myanmar herrschen seit dem Militärputsch im Februar bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Armee ist mit grösster Brutalität gegen die Bevölkerung vorgegangen, die gegen eine erneute Militärdiktatur friedlich protestiert hat. Soldaten töteten dabei Demonstranten durch Kopfschüsse, verhafteten Tausende Menschen, folterten und bombardierten Dörfer von ethnischen Minderheiten. Myanmars Untergrundregierung rief zum «Verteidigungskrieg» auf, der sich unter anderem durch Anschläge auf Polizeiposten oder Armeestützpunkte zeigte. Das Militär putschte, nachdem die Partei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi – die Nationale Liga für Demokratie, NLD – bei den Wahlen 2020 die grosse Mehrheit der Sitze für sich entschieden hatte. Am 1. Februar 2021 hätte das neue Parlament erstmals tagen sollen, doch das Militär nahm im ganzen südostasiatischen Land NLD-Politikerinnen und -Politiker fest. Seither ist unklar, wo sich Aung San Suu Kyi befindet. Der 76-Jährigen drohen langjährige Haftstrafen; ihr werden zahlreiche Vergehen wie Korruption oder Aufwiegelung vorgeworfen. Beobachter sprechen von einem Schauprozess. Nach dem Putsch ernannte sich der langjährige Armeechef Min Aung Hlaing zum Staatspräsidenten und rief den Notstand aus.