Corona-Demonstration in Berlin: Polizei löst die Veranstaltung auf Weil die Demonstranten die Mindestabstände nicht einhalten konnten, hat die Polizei in Berlin die Veranstaltung aufgelöst. Die Teilnehmenden wollten gegen die Massnahmen bezüglich Corona demonstrieren. CH Media 29.08.2020, 14.05 Uhr

Nicht nur in Zürich, sondern auch in Berlin haben Menschen angekündigt, heute auf die Strasse zu gehen und gegen die Massnahmen der Regierung in Bezug auf das Coronavirus zu demonstrieren. Ins Kreuzfeuer gerät dabei immer wieder der Gesundheitsminister Deutschlands, Jens Spahn.