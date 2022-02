Corona: Impf-Lotterie in Österreich vor dem Aus

Corona Doch keine 500 Euro für den Piks? Warum Österreichs Impf-Lotterie plötzlich auf der Kippe steht Um die Covid-Impfpflicht bei der Bevölkerung beliebt zu machen, führte Österreichs Regierung direkt eine Lotterie mit ein, bei der jeder zehnte Stich gewinnen sollte. Doch dem Vorhaben droht das Aus - weil der ORF kein «Staatsfunk »sein will. Stefan Schocher, Wien 07.02.2022, 10.42 Uhr

Die Impfpflicht in Österreich ist umstritten, der Protest dagegen zahlreich. Mit einer Impf-Lotterie wollte die Regierung den Bürgern die Massnahme schmackhaft machen. Nun steht sie auf der Kippe. Hans Punz / APA

Ein «Löffelchen voll Zucker» hatte Österreichs Regierung parat, als sie die «bittere Medizin» Impfpflicht verkündete: Eine Impflotterie sollte es geben. Eine, bei der jeder zehnte Stich, gewinnt – egal ob Erst- oder Teilimpfung. Gewinne würden in praktisch jeden Mehrpersonen-Haushalt des Landes flattern. Und was für welche: Gutscheine im Wert von 500 Euro. Der Handel jubilierte, sogar die oppositionelle SPÖ war mit an Bord. Beschlossen wurde das ganze im Eiltempo zusammen mit der Impfpflicht.

Über die konkrete Umsetzung allerdings dürfte man sich wenig Gedanken gemacht haben. Und so steht die Lotterie jetzt, keine zwei Wochen nach ihrem Beschluss, auch schon vor dem Aus. Offiziell heisst es noch seitens der Bundesregierung: Man prüfe eine Verschiebung um mehrere Monate.

ORF stellt sich quer

Allerdings ist der Regierung nun ein Eckpfeiler der Massnahme weggebrochen: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ORF. Der hat eine Abwicklung der Lotterie über seine Kanäle und Stationen verweigert. Widerstand kommt sowohl aus dem Management als auch aus dem Redakteursrat. Und zuletzt bekannt gewordene Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag der 2019 gescheiterten ÖVP-FPÖ-Koalition befeuern diese Haltung. Denn darin war explizit auch von einer politischen Einfärbung des Medienkonzerns durch Postenbesetzungen, vor allem aber auch rechtliche Massnahmen (Finanzierung über das Budget und nicht durch Rundfunkabgaben) die Rede.

Der Wille, jetzt also dienlich zu sein, ist im ORF nicht besonders gross. In einem Brief des Redakteursrates ist davon die Rede, dass mit der Abwicklung der Impflotterie der Eindruck entstehen würde, man sei «Staatsfunk». Ein Eindruck, den es zu vermeiden gelte. Und aus dem Management hiess es noch vor dem Wochenende denkbar knapp: die Gespräche liefen. Die Aussicht auf eine Einigung sind allerdings minimal. Denn argumentiert wird die Ablehnung vor allem mit rechtlichen Bedenken.

Und die haben Hand und Fuss: So merkte der Jurist Johannes Zink mit Blick auf die ab sofort geltende Impfpflicht an: Es wäre nicht rechtmässig, Leuten Geld dafür zu bezahlen, dass sie sich an bestehende Gesetze halten. Eine Durchführung der Impflotterie würde damit eventuell die Tatbestände Untreue und Amtsmissbrauch erfüllen. Zink hat das Land Burgenland sowie den ORF-Burgenland bei der Umsetzung einer regionalen Impflotterie rechtlich beraten. Allerdings bevor die allgemeine Impfpflicht beschlossen wurde. Unter den neuen Umständen, so Zink, sei die Umsetzung schlicht rechtswidrig.

Seitens der Bundesregierung wurde nun eingestanden:

«Die Gespräche mit dem ORF haben ergeben, dass der ORF sich – aufgrund rechtlicher Bedenken – ausserstande sieht, dieses Vorhaben organisatorisch abzuwickeln bzw. dieses Projekt zu unterstützen.»

Fällt der ORF weg, wird das Vorhaben allerdings zur Mammutaufgabe. Denn das würde eine internationale Ausschreibung des bereits entgegen der vielen Kritik mit einer Milliarde Euro budgetierten Vorhabens nötig machen.

Und je länger der Zirkus um das Impfgewinnspiel dauert, desto schärfer wird die politische Kritik: Die auf Totalverweigerung gebürstete FPÖ fordert wenig überraschend, das Projekt zu begraben. Die liberalen NEOS orten in dem Gemurkse einen «weiteren Beweis für fehlendes Krisenmanagement». Und sogar die SPÖ, die die Lotterie mitbeschlossen hatte, fordert jetzt «sofortige Alternativen». SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried stellte die Frage in den Raum: «Wozu ist diese Regierung noch in der Lage?»