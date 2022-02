Deutschland: Vierte Impfung für Ältere und Pflegepersonal

Corona Zweiter «Booster» für Gefährdete – Deutschland will die 4. Impfung für Ältere und Menschen mit Vorerkrankung Über 70-Jährige, Angestellte in Pflegeheimen und gesundheitlich gefährdete Personen sollen bald schon eine vierte Impfung gegen Corona erhalten. Doch mangels Daten bekommen ihn vorerst nicht alle. Christoph Reichmuth, Berlin 03.02.2022, 14.38 Uhr

Schon bald sollen in Deutschland Millionen eine vierte Impfdosis gegen das Corona-Virus erhalten. Die allgemeine Impfquote erhöhen helfen soll zudem der neu zugelassene Proteinimpfstoff Novavax. Keystone/Januar 2021

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich in einer Empfehlung für eine zweite Corona-Auffrischimpfung für bestimmte Personengruppen aus. Menschen ab 70 Jahren, Angestellte in Pflegeeinrichtungen und Altersheimen und Menschen mit einer Immunschwächekrankheit ab fünf Jahren sollen laut dem Expertengremium den zweiten «Booster» erhalten, um besser vor schweren Verläufen einer Corona-Erkrankung geschützt zu sein. In der Erklärung der Stiko heisst es: