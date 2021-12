Coronavirus Norwegen wird von Omikron überrollt – in Schweden dagegen bleibt es ruhig: So läuft die vierte Welle in Skandinavien Während Dänemark und Norwegen mit rekordhohen Fallzahlen zu kämpfen haben, wird Schweden verschont - zumindest bisher. Das Land profitiert wohl von hoher Immunität. Niels Anner, Kopenhagen Jetzt kommentieren 14.12.2021, 18.00 Uhr

Im internationalen Vergleich hat Dänemark (im Bild ein Nachtclub in Kopenhagen) bisher eher milde Einschränkungen beschlossen. Keystone

Zusammen mit der Schweiz gehören die nordischen Länder im Moment zu jenen mit den höchsten Fallzahlen. Dänemark verstärkt seine Impfoffensive noch einmal: Es ist der Wettlauf von Booster und Kinderimpfung gegen Omikron.

Die norwegischen Behörden haben Horror-Szenarien berechnet – und das Land setzt wieder auf Restriktionen. Schweden dagegen hat, ganz anders als bisher in der Pandemie, tiefe Zahlen.

Immer wieder wurden zuletzt neue Rekordwerte der täglichen Ansteckungen verzeichnet; der 7-Tages-Durchschnitt liegt über jenem der Schweiz. Dies hat auch damit zu tun, dass Dänemark zusammen mit Österreich am meisten testet, und die Testmenge steigt stetig an, da viele Leute, vor allem Kinder und ihre Eltern, Nahkontakte sind.

Der Positivprozentsatz liegt allerdings bei bloss 4 Prozent – kein Vergleich mit den 18 Prozent der Schweiz oder gar Deutschland mit über 20. Dänemark hat also einen guten Überblick über die Ansteckungen – und mit einer guten Impfquote einen weiteren Vorteil: Die schweren Erkrankungen und die Spitalzahlen steigen nur langsam. «Das Gesundheitswesen kann gut noch höhere Fallzahlen verkraften», erklärte Henrik Ullum, Direktor des nationalen Pandemie-Instituts.

Die Prognosen lassen allerdings auch kaum daran zweifeln, dass ein weiterer Anstieg bevorsteht. Im internationalen Vergleich hat Dänemark aber bisher eher milde Einschränkungen beschlossen, Mundschutz in Geschäften und öffentlichem Verkehr sowie Coronapass, zudem Schliessungen von Clubs und Bars ab Mitternacht. Dagegen sollen Impfungen als «Superwaffe» wirken.

Doch wegen Omikron, die laut Berechnungen demnächst schon dominierende Virus-Variante, muss es schnell gehen: Die Behörden wollen nun eine halbe Million Impfungen pro Woche verabreichen. Bis Ende Jahr sollen möglichst sämtliche Kinder ab 5 Jahren geimpft werden. Die Schulen stellen dafür zwei Tage vor den Weihnachtsferien auf Online-Unterricht um. Booster sind ab dieser Woche für über 40-Jährige viereinhalb Monate nach der 2. Impfung erhältlich, für alle anderen nach fünfeinhalb Monaten.

Das Land mit 5,4 Millionen Einwohnern und einer bisher strengen Pandemie-Politik verzeichnet einen starken Anstieg der Omikron-Fälle. Nach mehreren Superspreader-Ereignissen – darunter ein Konzert und eine Weihnachtsfeier, an der sich 70 Prozent der Teilnehmer angesteckt haben – hat Norwegen in Europa den höchsten Anteil der neuen Variante.

Die Ansteckungen liegen im Moment noch tiefer als in Dänemark oder der Schweiz, doch die Behörden haben erschreckende Extrem-Prognosen für in einigen Wochen errechnet: Da ist von möglicherweise 90’000 bis zu 300’000 täglich Infizierten die Rede. Die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern ist mit 363 zudem höher als je zuvor in der Pandemie.

Die Regierung hat wie schon früher rasch mit Einschränkungen reagiert. Dazu gehören ein Alkoholverbot in Restaurants und Bars und bei Veranstaltungen Beschränkung auf 20 Personen, Maskenpflicht sowie ein Meter Abstand. Zudem gibt es Restriktionen an Schulen und Hochschulen sowie die Aufforderung zu Homeoffice, wenn immer möglich.

Im Vergleich zu den Nachbarländern und weiten Teilen Europas herrscht in Schweden die grosse Ruhe. Das Land, das in den früheren Wellen so hart getroffen wurde, verzeichnet nun sowohl bei den Ansteckungs-, den Todes- wie auch den Spitalbelegungszahlen sehr tiefe Werte.

Da die Impfquote mit 71 Prozent doppelt Geimpften nur mittelmässig ist, gehen Experten davon aus, dass Schweden jetzt von einer hohen Immunität in der Bevölkerung nach einer Covid-Erkrankung profitiert. Das 10-Millionen-Einwohner-Land geht allerdings weniger locker als früher mit der Pandemie um, seit mit Magdalena Andersson eine neue Regierungschefin und auch eine neue Direktorin der Gesundheitsbehörde im Amt sind.

Man spricht nun von Vorsichtsmassnahmen und plant Restriktionen im Voraus, sollte sich die Lage verschlechtern. Im Moment gelten die üblichen Empfehlungen wie Abstand und das Vermeiden von Gedränge, neu aber gibt es auch in Schweden eine klare Aufforderung, im öffentlichen Verkehr Masken zu tragen – zumindest wenn es eng wird.

Streng wird es für Veranstaltungen über 100 Personen: Dort gilt eine 2G-Regelung, ein Test reicht also nicht aus, sofern nicht feste Sitzplätze und abgetrennte Sektionen vorhanden sind. Aufsehen erregte Regierungschefin Andersson mit der Aussage, Geimpfte Personen sollen Ungeimpfte auf Distanz halten und sich zweimal überlegen, ob gemeinsame Adventsanlässe eine gute Idee seien.

