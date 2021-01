Der zukünftige US-Präsident Joe Biden hat am Montag seine zweite Covid-Impfdosis bekommen. Bereits Ende Dezember hat er sich öffentlich die erste Dosis verabreichen lassen. Mit den Impfungen vor laufender Kamera will Biden das Vertrauen der Bevölkerung in die Coronavirus-Impfung stärken.

CH Media Video Unit 12.01.2021, 09.42 Uhr