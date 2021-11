Österreich zittert um Wintersaison: Tipps für Schweizer Touristen

Coronazahlen steigen Österreich zittert vor der Wintersaison: Was Schweizer Ski-Touristen jetzt beachten müssen Dramatisch steigende Infektionszahlen versetzen Österreichs Skigebiete in Sorge. Touristen sollten die FFP2-Maske einpacken - aber das ist noch nicht alles. Der Après-Ski für Ungeimpfte dürfte ausfallen. Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 05.11.2021, 11.19 Uhr

Skifahren in Coronazeiten: In Österreich reicht diesen Winter die chirurgische Maske auf dem Lift wohl nicht aus. Leandre Duggan / KEYSTONE

Die Pandemie hat Österreich wieder fest im Griff: Die Inzidenz liegt bei 481, die Zahl der täglichen Neuinfektionen erreicht praktisch täglich neue Rekorde. Eine Abschwächung der vierten Welle ist nicht in Sicht.

«Die Wintersaison wird auf jeden Fall stattfinden», sagt Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Man habe strenge Winterregeln, ein breites Testangebot und den Grünen Pass. Und diese Zutaten würden «einen erfolgreichen Winter» garantieren, so die Ministerin.

Diese Coronaregeln gilt es zu beachten

Grob umrissen dürfte folgendes Regelkonstrukt in diesem Winter gelten: Für Seilbahnen wird eine FFP2-Masken-Pflicht und wohl auch eine 3G-Regel gelten. Also Zutritt nur für Getestete, Genesene oder Geimpfte. Sehr bald könnte aber bereits ein Verschärfungs-Schritt anstehen: Die Nicht-Anerkennung von Antigen-Tests. Es muss also PCR getestet werden.

Für Après-Ski-Lokale werden wohl dieselben Regeln wie für die Nachtgastronomie gelten. Sprich: 2G. Zutritt also nur für Geimpfte und Genesene. Allerdings sind hier auch lokale Verschärfungen auf Gemeindeebene möglich. Etwa eine gesetzliche Sperrstunde.

3G-Nachweis für Einreisen aus der Schweiz

Für die Einreise aus der Schweiz gilt zudem: Es braucht einen 3G-Nachweis. Hat man den nicht, muss man eine elektronische Vorregistrierung ausfüllen und nach der Einreise binnen 24 Stunden einen PCR-Test machen.

Wäre da nicht die äusserst problematische epidemiologische Lage in Österreich selbst: Eine Einstufung als Risikogebiet und Reisewarnungen müsse unbedingt vermieden werden, mahnt Tourismusministerin Köstinger. Aktuell jedenfalls ist Österreich noch nicht ausdrücklich als Risikogebiet eingestuft. So wie die Zahlen derzeit steigen, ist das allerdings nur eine Frage der Zeit.

In der Tourismuswirtschaft pendelt die Gemütslage demnach zwischen Verschärfungen, um die Inzidenz um jeden Preis zu senken, und dem Wunsch nach einem Winter ohne Einschränkungen.

Nach dem Ausfall letztes Jahr liegen die Nerven blank

Nach dem «Totalausfall im letzten Jahr» sei man «auf erfolgreiche Monate angewiesen», so Robert Seeber, Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Die vergangene Wintersaison hat praktisch nicht stattgefunden. Für Regionen wie Tirol oder Salzburg ist der Tourismus aber eine tragende Wirtschafts-Säule. Eine wirtschaftlich erfolgreiche Saison sei dieses Mal machbar, sagt Seeber.

Allerdings ist da nebst den administrativen Herausforderungen durch die 3G-Regel vor allem auch der Abrbeitskräftemangel in der Branche. Laut Branchen-Insidern fehlen bis zu 55'000 Fachkräfte in der Hotellerie. Und das könnte auch zu einer Einschränkung des Angebots führen, wie es heisst.

Probleme gibt es zudem bei den Saisoniers. Ein Grund: Laut geltenden Regelungen gilt die 3G-Regel auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und viele Saisonarbeitskräfte haben lediglich den Nachweis über eine Impfung mit Sputnik. Dieser Impfstoff wird in der EU aber nicht anerkannt – und das gilt übrigens auch für Touristen.