Dänemark lagert Häftlinge in den Kosovo aus - auch wegen Corona

Skandinavien Dänemark schickt 300 Kriminelle in den Kosovo weil die Gefängnisse voll sind - auch wegen Corona Die Haftanstalten im Land sind überfüllt, jetzt werden Häftlinge in den Balkan ausgelagert. Auch Corona ist ein Grund dafür. Niels Anner, Kopenhagen 16.12.2021, 17.35 Uhr

Die Zellen in Dänemark sind voll, jetzt sollen Häftlinge in den Balkan ausgelagert werden. Der Plan stösst auf Widerstand. zvg

Die dänischen Gefängnisse sind voll. Tausende Zellen werden in den nächsten Jahren fehlen, hat die Regierung ausgerechnet. Und nun eine Lösung gefunden – im Kosovo. Dort will Dänemark ein ganzes Gefängnis mit 300 Plätzen mieten. Ein entsprechendes Abkommen werden die beiden Länder demnächst unterzeichnen, erklärte Justizminister Nick Haekkerup.

Ausgelagert werden Kriminelle ohne dänischen Pass, die nach Verbüssung ihrer Strafe zu einer Ausschaffung verurteilt worden sind. «Diese Personen müssen wir nicht mehr in der Gesellschaft resozialisieren. Daher können wir auf einfache Art diese ganze Gruppe ins Ausland verschieben», sagte Haekkerup.

Allfällige Kritik an den Haftbedingungen im Nicht-EU-Land Kosovo versuchte der Sozialdemokrat sogleich zu entkräften. «Es wird wie ein dänisches Gefängnis, bloss im Ausland.» Die dänischen Behörden hätten das fragliche Gefängnis besucht, es werde nun umgebaut, lokales Personal werde ausgebildet, die Haftanstalt erhalte eine dänische Leitung und werde gemäss der Gesetzeslage in Dänemark geführt.

Norwegen versuchte etwas ähnliches - und scheiterte

Kritik liess dennoch nicht lange auf sich warten, auch von Parteien, die die Regierung normalerweise unterstützen. Die Politikerin Rosa Lund der links-grünen Liste sagte, Dänemark habe selber Probleme im Justizvollzug mit Gewalt in Gefängnissen und Überlastung des Personals. Daher sei es «unwürdig, daraus eine Frage der Ausländerpolitik zu machen». Die Linksliberalen erklärten, die Gefängnisse im Kosovo würden wegen Korruption, Gewalt und schlecht ausgebildetem Personal kritisiert. Dänemark dürfe nun nicht dieselben Fehler wie Norwegen machen.

Das nördliche Nachbarland hatte von 2015 bis 2018 rund 800 Kriminelle in ein Gefängnis in den Niederlanden ausgelagert, ehe die Übung abgebrochen wurde. Die Insassen, die dem Umzug zugestimmt hatten, protestierten nach kurzer Zeit, weil es Kommunikationsprobleme mit dem holländischen Personal gab. Zudem sei ihnen in Werbefilmen zu viel versprochen worden: Es gäbe in der Bibliothek kaum norwegische Bücher, das Internet funktioniere schlecht und weder Fussballplatz noch Fitnessraum seien brauchbar.

Corona-Strafen sorgen für überfüllte Zellen

Die grösste Schwierigkeit war jedoch der mangelnde Kontakt zu Angehörigen. Wenn etwa Gefangene ihre Kinder nicht sehen könnten, erklärte Linda Kjaer, Kriminologin an der Süddänischen Universität, dürfte dies gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstossen. Justizminister Nick Haekkerup sagte dazu, man werde zunächst vor allem Kriminelle ohne Kinder in den Balkan schicken. Ausserdem hätten Angehörige immer noch die Möglichkeit, die Insassen im Kosovo zu besuchen, «auch wenn das natürlich mühsam wird.»

Neben der Auslagerung von Kriminellen will Dänemark auch im eigenen Land mehr Zellen bauen sowie mehr Insassen einen offeneren Vollzug mit Fussfessel erlauben. Ausserdem soll die Vierfach-Corona-Strafe gemildert werden, denn sie hat zur Überfüllung der dänischen Gefängnisse beigetragen.

Im letzten Jahr hat das Parlament ein Eilgesetz geschaffen, mit dem Vergehen im Zusammenhang mit Corona eine um den Faktor vier erhöhte Strafe auslösen. Die betrifft Personen, die etwa Desinfektionsmittel oder medizinische Ausrüstung klauen, Beamte bedrohen oder staatliche Hilfen missbrauchen. Das Gesetz mit der höheren Strafbemessung führt nun häufiger zu unbedingten Gefängnisstrafen – und zu vollen Zellen.