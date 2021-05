«DarkSide» Moderne Robin Hoods oder eiskalte Kriminelle? Diese Hacker stecken hinter dem Angriff auf die US-Benzin-Pipeline Sie haben einen eigenen «Ehrenkodex» und behaupten, nur reiche Unternehmen anzugreifen: die Hacker von «DarkSide». Eine Spur führt nach Russland. Fabian Hock 11.05.2021, 16.53 Uhr

Die Hackergruppe «DarkSide» wählt ihre Opfer nach ganz gestimmten Kriterien aus. Sascha Steinbach / EPA

Die Attacke drehte Amerika den Benzinhahn ab und versetzte die Regierung in Washington in Alarmbereitschaft: Hacker legten am Wochenende die wichtigste Versorgungsader für Erdölprodukte in den Vereinigten Staaten lahm.