Das Buch von Nichte Mary tut Trump weh – und könnte Folgen für den Präsidenten haben Das Buch seiner Nichte Mary Trump tut dem Präsidenten weh: persönlich und politisch. Philipp Löpfe/watson.ch 08.07.2020, 15.12 Uhr

Für Donald Trump könnte es bei den Wahlen kritisch werden. (Bild: Keystone)

Das Buch «Too Much und Never Enough» von Mary Trump beherrscht derzeit die US-Medien. Die 55-jährige Nichte des Präsidenten schildert darin, wie ihr Onkel zum «gefährlichsten Mann der Welt» wurde. In einer der unzähligen TV-Talkshows brachte der ehemalige Präsident der Grand Old Party, Michael Steele, die Wirkung dieses Buches auf den Punkt: «Manchmal kann Familie richtig Sch… sein (family can be a bitch)», sagte er bei Ari Melber auf MSNBC.