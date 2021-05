Eishockey René Fasels verzweifelter Versuch, eine WM ohne Politik zu machen Sport sei unpolitisch, sagt der Präsident des internationalen Eishockeyverbands und Lukaschenko-Versteher René Fasel. Dass er mässigende auf den Diktator einwirken kann, glaubt er nicht. Klaus Zaugg 25.05.2021, 20.31 Uhr

Eishockeyfunktionär René Fasel bei einem Treffen mit dem weissrussischen Diktator Alexander Lukaschenko. Nikolai Petrov / AP

Die Bilder gingen um die Welt und bescherten René Fasel (71) mehr Medienpräsenz als all sein Tun und Lassen in den vorangegangenen 25 Jahren als Obmann des Internationalen Eishockeyverbandes IIHF und als eines der führenden IOC-Mitglieder: Er umarmte Anfang Januar Alexander Lukaschenko im Rahmen eines Treffens in Minsk. René Fasel war im Zusammenhang mit der Eishockey-WM 2021 in die weissrussische Hauptstadt gereist. Weissrussland hätte eigentlich die diesjährigen Titelkämpfe gemeinsam mit Lettland durchführen sollen. Wegen der politischen Isolierung Lukaschenkos, Protesten und Rückzugsdrohungen von Sponsoren wird die WM nur in Lettland ausgetragen.

Die Frage geht deshalb an René Fasel: Können Sie Ihre langjährige Bekanntschaft mit Alexander Lukaschenko nicht dazu nützen, um mässigend auf ihn einzuwirken und vielleicht gar eine Freilassung des Oppositionellen Roman Protassewitsch erreichen? «Nein» sagt René Fasel. Und:

«Die politische Lage ist, wie sie ist. Eishockey ist unpolitisch.»

Der Internationale Eishockeyverband mische sich nicht in politische Angelegenheiten ein.

Die Politik hat die WM in der lettischen Hauptstadt Riga inzwischen trotzdem erreicht. Nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeuges in Minsk und der Verhaftung des Regimekritikers Roman Protassewitsch, der Passagier der Maschine war, liess Rigas Bürgermeister die weissrussischen Fahnen durch die der dortigen Opposition ersetzen. In Riga wehen an verschiedenen öffentlichen Plätzen die Flaggen der 16 an der WM teilnehmenden Länder plus die IIHF-Flagge. Zu den 16 WM-Teilnehmern gehört auch Weissrussland. «Wir können es uns nicht leisten, im städtischen Umfeld von Riga eine Flagge hochzuhalten, die ein Regime symbolisiert, das faktisch Staatsterrorismus gegen die Menschen in seinem Land ausübt» erklärte Bürgermeister Martins Stakis.

René Fasel forderte via Brief die Entfernung der Flagge der weissrussischen Opposition (rot-grün Bildmitte) , welcher der Bürgermeister Rigas aufhängen liess. Toms Kalnins / EPA

Weissrussische Fahnen wieder aufgehängt

René Fasel hat umgehend per Brief gefordert, wieder die echte Weissrussland-Fahne anzubringen oder die IIHF-Flagge zu entfernen. Der Aufforderung ist Martins Stakis nachgekommen:

«Wir müssen uns jetzt also entscheiden zwischen einem Volk, das um Freiheit kämpft, und einem Diktator.»

Man werde die IIHF-Flaggen abhängen. «Wir sind eine unpolitische Organisation», sagt René Fasel. Deshalb dürfe die IIHF-Flagge nicht in eine politische Aktion einbezogen werden. Bei der WM gebe es keine politischen Spannungen, und der Austausch zwischen den Vertretern der verschiedenen Länder, auch jenen aus Weissrussland, sei in Riga freundschaftlich und entspannt.

Zum bisher letzten Mal ist die Eishockey WM vor 59 Jahren durch die Politik beeinträchtigt worden: 1962 wurde das Turnier in Denver und Colorado Springs ausgetragen, und die gastgebenden Amerikaner verweigerten den Spielern und Funktionären aus der DDR die Einreise-Visa. Aus Solidarität mit ihren sozialistischen Brüdern blieben die UdSSR und die CSSR – die beiden grossen Favoriten – dem Turnier fern. Schweden kam zu einem «billigen» WM-Titel und die Schweiz zu einem 7. Platz – eine Klassierung, die erst 1992 (4.) übertroffen werden sollte.

Die WM in Riga dauert noch bis zum 6. Juni und soll unbehelligt von der Politik über die Bühne gehen.