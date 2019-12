Der weltberühmte Weihnachtsbaum in New York ist 23 Meter hoch – 50'000 Lichter brennen

Am Mittwochabend wurden die Lichter des weltberühmten Weihnachtsbaums am Rockefeller Center in New York angezündet und somit offiziell die Feiertagssaison eröffnet. Die Tradition geht bis in die 1930er Jahre zurück.